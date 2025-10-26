Близо 1100 са имениците на Димитровден в община Търговище, сочи справката на отдел ГРАО в местната администрация.

Най-многобройни са мъжете, носещи името Димитър – 626. Кръстените Митко са 105. Димо се казват 60 от господата в общината, а Димчо – 27.

Сред жените, който отбелязват своя имен ден днес най-много са носещите името Димитринка – 161. Димитричка се казват 23 от дамите, а Димитрина – 21.

Сред имениците в общината са още Димитрия, Дима, Димка, Димана, Мита, Митка, Митра и други.

От всички, отбелязващи своя имен ден, най-възрастна е жена на 92 години, носеща името Димана. Най-малкият именик пък е роден през януари тази година и носи името на светеца – Димитър.

На 26 октомври своя професионален празник отбелязват заетите в сферата на строителството.

На всички празнуващи кметът д-р Дарин Димитров пожелава здраве и благополучие. Нека заедно продължаваме да градим съвременния облик на общината си.

