Близо 10 000 варненци ще празнуват имен ден тази неделя

9 670 варненци ще празнуват своя имен ден на 26 октомври – Димитровден, показва справка на отдел „Гражданска регистрация“ в Община Варна.

Най-много – 6 130, са мъжете, които носят името на Свети великомъченик Димитър Солунски – покровител на строителите. Дамите, носещи името Димитричка, са 1 052, Димитрина – 286.

Сред останалите варненци с имена, производни на Димитър, най-многобройни са Драгомир – 448, Димо – 417, Митко – 416, Димка – 240, Димчо – 238 и Димана – 168. Именници на Димитровден са още Димитрия – 20, Дима – 26, Драган – 66, Драго – 10, Драгомира – 33, Драгни – 10, Мита – 25, Митка – 58, Митра – 19, Митьо – 8.

Според някои автори един от най-почитаните светци в православния свят се прославя и чрез имената Диян/а, Диан/a, Деян/а.

Според народните вярвания от Димитровден започва зимата. Във фолклорния календар денят слага край на стопанския сезон – реколтата и добитъкът вече са прибрани, в очакване на първите студове и снегове се редят дървата за отопление, освобождават се от работа сезонните слуги и ратаи.

На празничната трапеза се поднасят курбан или гювеч от овнешко и пилешка яхния – от петел, ако именикът е мъж и от кокошка, ако е жена. Сервират се още зеленчуци, варена царевица, печени ябълки, тиква.

В България от 1996 г. Димитровден официално се чества като професионален празник на строители, инженери, техници, архитекти и проектанти.

