Близнаци леопардчета са най-новите обитатели на Зоопарк Стара Загора

Близнаците Джай и Шанти са в отлично здравословно състояние, а за тях се полагат ежедневни грижи

Две малки леопардчета са най-новите обитатели на Зоопарк Стара Загора и поредното ценно попълнение в многобройната и разнообразна колекция на зооградината.

Близнаците са от мъжки пол и са родени на 28 юли 2026 г. Те са в отлично здравословно състояние, проявяват все по-голямо желание за игри и пакости, а майка им се грижи за тях и е неотлъчно до малките.

Новите обитатели вече имат и имена – Jai (Джай), което означава „завоевател“, и Shanti (Шанти) – „мир“.

Двете леопардчета тепърва ще разкриват характерите си, а посетителите ще имат възможност да ги опознават с всяка следваща тяхна игра и пакост.

Първото поколение на Лея и Данте

Джай и Шанти са първото потомство на своите родители – четиригодишните Лея и Данте.

Двата леопарда пристигат в Зоопарк Стара Загора от Словакия през 2022 г., а четири години по-късно семейството им вече се радва на своето първо поколение.

„Радостта на екипа ни от новородените леопардчета е безгранична. Благодаря на всички за всеотдайната работа и ежедневните грижи не само за близнаците, но и за всички животни от нашата колекция“, сподели д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк Стара Загора.

Малките растат здрави и жизнени

Раждането на леопардчета е специален момент както за екипа на зоопарка, така и за неговите посетители. Бременността при леопардите продължава приблизително между 90 и 105 дни, като обикновено се раждат между две и три малки.

В природата майката търси спокойно и защитено укритие, където да роди и отглежда малките си далеч от потенциални заплахи.

Именно затова през първите седмици след раждането майката и малките се нуждаят от спокойствие и сигурност. Екипът на Зоопарк Стара Загора следи внимателно развитието на близнаците и полага необходимите грижи, за да растат здрави и жизнени.

Посетителите вече могат да видят Джай и Шанти

Първите посетители вече са имали възможност да видят малките леопардчета, а интересът към новите обитатели на зоопарка расте.

От Зоопарк Стара Загора канят всички желаещи да се срещнат с Шанти и Джай и да станат част от специалния момент – появата на новото поколение леопарди в зооградината.