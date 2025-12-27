Близки и колеги почетоха паметта на загиналия в Кербала офицерски кандидат Антон Петров

В Русе почетоха паметта на загиналия в Кербала офицерски кандидат Антон Петров.

В деня, в който се навършват 22 години от атентата срещу база „Индия“, близки, приятели и колеги се поклониха на гроба на русенеца, който загина само две седмици след като навърши 26 години. На този ден всяка година близките му организират церемония, на която винаги присъстват и колегите на Антон от бившата 68-а бригада „Специални сили“, която сега е част от Съвместното командване на специалните операции. На възпоменателната церемония присъстваха заместник областният управител полковник Георги Георгиев и заместник-кметът Никола Лазаров. По думите на Георгиев днес си припомняме, че жертвата в името на мира и сигурността не е напразна, а част от усилието да се съхрани човешкото достойнство и да се защити правото на живот. „Такава жертва оставя следа – в паметта на близките и в съзнанието на обществото. Офицерски кандидат Антон Петров ще бъде запомнен като човек на честта, достойнството и отговорността. Неговият живот, макар и прекъснат преждевременно, беше изпълнен със смисъл, отдаденост и грижа към хората около него. Делата, думите и примерът, които остави след себе си, продължават да живеят в сърцата ни и да ни напомнят, че човечността винаги е по-силна от омразата, както и че борбата с тероризма не е само задача на институциите, а и гражданска отговорност“, каза заместник областният управител. Георгиев призова да пазим името му с уважение и предаваме паметта за него на идните поколения – като символ на доблест и непреходни ценности, които не се подчиняват на конюнктурата на деня и не губят значението си, независимо от обстоятелствата. „Това са ценности, които не се измерват с думи, а с дела; не се декларират, а се отстояват – понякога тихо, понякога с висока цена. Те са мост между поколенията – наследство, което получаваме и сме длъжни да предадем нататък, съхранено и укрепено. Именно затова паметта за примера, за саможертвата и за достойния избор има значение – тя утвърждава ценностите като живо присъствие, а не като абстрактно понятие. Да не забравяме, че свободата и сигурността не са даденост, а ежедневен избор“, допълни още заместник областният управител Георги Георгиев.

„Благодаря на колегите му, че отново са тук. Тази година за моя изненада тук присъства и носителят на първата и втората стипендия на Антон Петров – Иво Линков и много се зарадвах, че е тук“, каза майката на офицерски кандидат Антон Петров Иванка Петрова. Колкото до хората в армията в момента, тя посочи, че рисковете са много. „Но освен да ги подкрепяме момчетата нищо друго не ни остава и да им вдъхваме вяра и сила, че сме зад гърбовете им и вярваме в тях“, сподели още Иванка Петрова, която преди дни по традиция връчи стипендия на ученик, отличил се с висок успех и човешки качества от Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване в града, където е учил и синът ѝ. Тази година носител на стипендията стана деветокласникът Адис Петров. Момчето учи в специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“. Освен че е отличен ученик, има и множество спортни постижения.

Лелята на офицерски кандидат Антон Петров Нели Станчева припомни думите на Татяна Живкова за загиналите през 2003 година, а именно: „в сивотата на времето със спомени звездни се вричаме да живеят в сърцата ни вечно мъжете, които вече не са между нас“. „22 години тях ги няма, студено и тъжно е в душите и сърцата ни от загубата, но останаха спомените, които ни топлят. За първи път Ви видях през месец февруари 2004 г., когато се завърнахте от задграничната мисия в Ирак. Бяхте притеснени, защото Антон беше загинал, а Вие дойдохте в неговия град, в който той Ви беше канил да му гостувате и Ви беше обещал разходка с кораб по Дунав. Пак тогава бяхте пестеливи в разказите си за Вашето ежедневие, за рисковете, които са Ви съпътствали, изпълнявайки най-трудните и отговорни задачи, били сте там, където другите не могат според Вашия девиз. Говорихте простичко, без излишен патос, но с достойнство, защото сте професионалисти. Чувствах Ви близки и тогава и сега, защото сте колегите и приятелите на Антон – носите неговия свят, който аз опознавам чрез Вас, пазите спомена за него и Саръев, но от загубата им боли. Дадохте клетва да помните и го правите до днес. Споделяме мъка, отдаваме почит и свеждаме глава пред подвига, благодарни сме пред отдадеността и съпричастността и на всички, които ни подкрепяхте“, каза още Нели Станчева. От своя страна заместник-кметът Никола Лазаров посочи, че вече 22 години Русе помни офицерски кандидат Антон Петров не само като войник, загинал при изпълнение на дълга си, а като млад човек с бъдеще, избрал да служи с чест и смелост. „Неговото име остава част от паметта на нашия град и признателността на поколения русенци. Всяка година присъствието ни на тази церемония е израз не просто на институционален жест, а на човешко отношение, на уважение към Вас и жертвата, която сте понесли. Поклон пред силата да носите загубата с достойнство“, каза още Лазаров.

„Всяка година на този ден не пропускаме да обявим нашата почит към загиналите колеги. България, Българската армия и в частност Специалните сили загубиха едни достойни колеги, мъже, които със саможертвата си защитиха контингента, който тогава се намираше в Ирак. Ежегодно ние отдаваме почит и ще продължаваме да го правим. Вечна слава на героите“, каза заместник-командирът на Съвместното командване на специалните операции (СКСО) полковник Иван Райков.

Военните поднесоха венци и цветя и не пропуснаха, по традиция, да запалят цигара на гроба на Антон. Беше запазено едноминутно мълчание, като последва и падане на колене. На церемонията дойдоха и представители на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

Припомняме, че при терористичната атака в Ирак от 27 декември 2003 г. загинаха петима български военнослужещи от състава на Първия пехотен батальон и десетки бяха ранени. На 27 декември 2003 г. в 11:45 часа базата бе атакувана с камион-бомба. Ръцете на шофьора-атентатор са били завързани за волана, така че машината да не може да спре дори след като военните откриват стрелба. Секунди по-късно следва мощен взрив. Вследствие на атаката загинаха майор Георги Качорин, командир на рота; старши лейтенант Николай Саръев, командир на взвод; и офицерските кандидати Иван Инджов – командир на отделение, Антон Петров – командир на отделение и Свилен Киров – мерач. Всичките те са повишени в звание посмъртно и отличени с награден знак „За вярна служба под знамената“ I степен. Други 27 от българските бойци бяха тежко ранени, а базата – сериозно повредена. България участва в операцията на Коалиционните сили за стабилизиране и възстановяване на Ирак от август 2003 г. до декември 2008 г. За този период Българската армия губи 13 военнослужещи. В Пантеона на бойната слава, редом със загиналите на 27 декември 2003 г. ще останат: офицерски кандидат Димитър Иванов Димитров, офицерски кандидат Владимир Неделев Пашов, офицерски кандидат Гърди Христов Гърдев, офицерски кандидат Преслав Йорданов Стоянов, офицерски кандидат Валентин Николаев Донев, офицерски кандидат Марин Милев Милев, офицерски кандидат Цветан Стоянов Камов, офицерски кандидат Паун Стоянов Георгиев.

Facebook

Twitter



Shares