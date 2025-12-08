Блестящ диригент и именити изпълнители ще представят „Мадам Бътерфлай“ в Бургас

Вълнуващата опера от Пучини ще разкаже тъжната история от Изтока под диригентската палка на Иван Кожухаров

На 9 декември, вторник, от 19:00 часа на сцената на Бургаската опера ще бъде представена една от най-обичаните опери от Джакомо Пучини – „Мадам Бътерфлай“, по режисура на проф. д-р Александър Текелиев. Под палката на именития български диригент със завидна международна кариера Иван Кожухаров, почетен гражданин на Бургас, изтъкнатото сопрано Йоана Железчева – в ролята на Мадам Бътерфлай, блестящият тенор Даниел Дамянов, солист на Софийската опера и балет и Държавна опера-Бургас– Пинкертон, именитият баритон Александър Крунев – в образа на Шарплес, чудесното мецосопрано Лина Пеева, заедно с останалите прекрасни солисти, оркестър и хор, ще разкажат чрез средствата на музикално-сценичното изкуство трагичната история на една влюбена жена и опустошително силните чувства на отдаденото докрай женско сърце. Ще бъде представена една тъжна история от Изтока – за силни чувства, дълго очакване, разочарование, повехнали надежди, покруса, болка и смърт. Миналата, 2024 г., бургаският културен институт, както и световната културна общественост, отбелязва с поредица събития 100‐годишнината от земната кончина на гениалния италиански композитор Джакомо Пучини.

Всичко, характерно за спектакъл от най-висок ранг на естетическо възприятие ще бъде налице в залата на Операта на 9 декември – вълнуваща музикална драматургия, предаваща сюжетната линия чрез нотния текст, превъзходни певци, пресъздали заряда на трагичната история, чудесно звучащ оркестър – под палката на Иван Кожухаров, цялостно внушение на обреченост, с ореола на красива саможертва.

Присъстващите в залата на Операта във вторник ще имат привилегията да проследят със затаен дъх драмата на Чо‐Чо‐сан, чиято душа преживява трагична метаморфоза – от нежния възторг на споделената любов с лейтенанта от Американските военноморски сили Пинкертон, до разкъсващия вътрешен избор, който я води до осъзнатата саможертва. Като Мадам Бътерфлай на сцената на Операта на 9 декември ще се представи оперната прима Йоана Железчева, която бе неотразима в сложната роля, изискваща блестяща вокална техника и кондиция, както и специфичен актьорски подход, на откритата сцена на тракийското светилище Бегликташ през лятото на 2022 г. по време на фестивала „Опера на светилището“, както и на спектакъла на Пучиниевия шедьовър през м. ноември 2024 г., в залата на Операта. Именитото сопрано се представи блестящо в ролята и по време на гастрола на Бургаската опера в гр. Шумен през м. февруари мин. год. Лиричният тембър на Железчева напълно импонира на емоционалността и натюрела на японката Чо-Чо-сан.

Образът на лейтенанта на американските военноморски сили Пинкертон ще бъде представен от тенора Даниел Дамянов. Чудесният лиричен тенор влиза в образа на любимия на Чо-Чо-сан – Пинкертон, на когото тя се доверява с цялата всеотдайност на женската си същност, но плаща висока цена за своята чистосърдечност.

Ценителите очакват с любопитства вокалното и артистично партньорство на Йоана Железчева с Даниел Дамянов, които със сигурност ще докоснат емоционалния свят на присъстващите – както с нежните си темброви оттенъци, така и с мощния изблик на богатите си гласове. Блестящият сценичен тандем по вълнуващ начин ще пресъздаде драмата на една обречена любов, преминаваща през метаморфозите на страстта, отчаянието и краха на надеждата. Очаква се двамата солисти да бъдат всецяло отдадени във вникването на образите, всеки от тях – с различна емоционалност, поради различията в културата, традициите и светоусещането, но свързани от една съдбовна любов, която е с логично трагичен край – поради натиска на обстоятелствата.

В ролята на американския консул в Нагасаки Шарплес влиза именитият български баритон, но със завидна артистична биография – Александър Крунев, който представя сложния образ с вокално майсторство и психологическа вещина. Той съумява да представи достоверно ролята на достолепния дипломат, който изпитва истинско човешко съчувствие спрямо трагедията на самотната майка и неминуемата трагична развръзка на любовната история. В образа на доверената прислужница на Мадам Бътерфлай Сузуки ще се представи мецосопраното Лина Пеева. С финес и характерната за японската култура ефирна сдържаност, под чиято повърхност се крие развълнувано море от емоции, тя ще представи образа на отдадената емоционално на Чо-Чо-Сан Сузуки, която емпатично преживява емоционалните състояния на Бътерфлай. Вписващи се в цялостната картина на източната приказка ще бъдат и: Калина Попова, мецосопран – като Кейт Пинкертон – съпругата на лейтенанта от Военноморските сили на САЩ Пинкертон, Яни Николов, тенор – Горо, Милен Динолов, тенор – Принц Ямадори, Делян Славов, бас – Чичо Бонзо, Иван Грозев, бас – като Имперски комисар и Нотариус, Майката на Чо-Чо-Сан – Благовеста Белева, сопран, Братовчедката на Чо-Чо-Сан – сопраното Стефка Христозова. Всички артисти от забележителния състав предават трогателната история с типичната за японската култура култивирана сдържаност, под чиято повърхност се крие развълнувано море от емоции и разкриват по неподражаем начин същината на изкуството – да разтърсва, пречиства и да изкарва на повърхността на същността ни трансформираната болка от съпричастността с една трагична човешка история от Изтока.

Всички артисти на сцената във вторник ще бъдат напълно отдадени на източната символика, мистика и необикновеност, които чрез музиката на Пучини наднича дълбоко в душевните пространства. Хорът деликатно ще допълни картината, пресъздаваща японския бит, култура, Чудесно балансирано звучащ е хорът на Бургаската опера. Всеки от певците се вписва в цялостната изискана картина на майсторско сценично пресъздаване на японския бит, култура и източната мистика, традиции и световъзприятие, които са непонятни за хората от Запада.

Сценографията на „Мадам Бътерфлай“, издържана в минималистичния източен стил, е на Борис Стойнов, художник на изящните костюми е Цветанка Петкова-Стойнова. Хоровият състав с диригент Александър Чепанов постигна завиден баланс, чистота и изящество – като усещане за лежерна разходка в красива японска вишнева градина. Стабилност и изграждане на драматургичната линия – по несравним Пучиниев начин, предавайки истинския заряд на музикалния текст – като мисъл, емоция, породени чувства, като сила на съпреживяването, като изграждане и динамика, показва и оркестърът с концертмайстор Христо Белчев. Помощник-режисьори на постановката са Лина Пеева и Петър Тихолов, корепетитор – Илиана Тодорова.

В красивата – като визия, музика и послания, постановка участват и съставите на оркестъра и хора на Държавна опера – Бургас.

Действието на „Мадам Бътерфлай“ се развива в началото на XX век в Нагасаки. Историята е за младата гейша, Чо-Чо-сан, която е кръстена „Пеперуда“, заради нейната красота и изящество. Гейшата е влюбена в лейтенанта на американската флота Пинкертон. Усещането за съдбовност на чувствата и вътрешният й подтик са толкова силни и тя се противопоставя на традициите на своя народ и се омъжва за него. Влюбеното сърце не допуска, че неговият учестен от любовта ритъм се разминава с пресметливостта и непоследователността на нейния избраник…

Историята на Мадам Бътерфлай е трагедията на сблъсъка на два свята: западен и източен, мъжки и женски, екстровертен и интровертен. И парадоксът е, че един цивилизован човек всъщност се оказва варварин, като отношение, отказ от отговорност, непостоянство на чувства и желания, неспазване на мъжко обещание, отричане от светостта на думите, които обричат две души една на друга. Но за младата японка повелите на древните традиции, които изглеждат достатъчно „диви“ и архаични за западното мислене, понятията „свещен съюз“, „лоялност“, „отдаденост“, „любов“ имат тежест, по-голяма дори от цената на самия живот.

Чо-чо-сан е красива жена, носеща типичните характерни черти на източната душевност. Но въпреки привидната крехкост, „Пеперудата“ показва неочаквана издръжливост, следвайки принципите си до края на земния си път, белязан с трагична саможертва.

Билети за „Мадам Бътерфлай“ можете да намерите на касата на Операта, на каса „Часовника“ /пред хотел „България“/, както и в мрежите на Grabo – https://grabo.bg/burgas/madam-baterflai-04mh8n?fbclid=IwY2xjawOjpm9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETBZeFBTejhYcDRiQ2dZaUxsc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHs6fEA8mGo8sNbPf6EjfjBpHRdYo3r8TWvqFqvaJUvppz5GaqwYXfTEzjV9Y_aem_IwR69TjFCvSxvE00l7iiGg и Eventim – https://www.eventim.bg/bg/bileti/madam-bterflay-burgas-drzhavna-opera-688356/event.html?fbclid=IwY2xjawOjpoRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBZeFBTejhYcDRiQ2dZaUxsc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHs6fEA8mGo8sNbPf6EjfjBpHRdYo3r8TWvqFqvaJUvppz5GaqwYXfTEzjV9Y_aem_IwR69TjFCvSxvE00l7iiGg.

Facebook

Twitter



Shares