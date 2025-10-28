Благой Господинов представя „Моят свят“ в галерия „Форум“

вторник, октомври 28, 2025
Община Хасково и ХГ „Форум“ представят на 30 октомври 2025 г. изложба рисунка „Моят свят“ на Благой Господинов. Художникът е роден през 1963 г. в Димитровград. Завършва живопис във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ при проф. Александър Терзиев. Работи в областта на масовата живопис, рисунка, акварел, пастел и офорт.

Откриването на изложбата е от 17,30 часа в галерия „Форум“ с участието на поета Пламен Сивов. Той представи „Изпята поезия“- поетични и музикални откровения.

