Благоустроява се градската среда около парк „Калето“ и културно-историческите забележителности в Свищов

Успоредно с дейностите, свързани с мащабния ремонт на парка и средновековната крепост „Калето“, в Свищов текат и редица съпътстващи дейности по облагородяване и благоустрояване на градската среда около културно-историческите забележителности. Обновен е подходът към градинката с паметника на Христо Бръчков, разкриваща чудесна гледка към р. Дунав и намираща се по пътя към „Калето“. Подновени са стълбите, изградени са нови тротоари и се благоустрояват пасарелките, които осигуряват достъп на жителите и гостите на Свищов от северната страна на хълма до брега на втората най-голяма река в Европа.

Припомняме, че през 2019 година Сдружение „Рисувай с мен“ инициира и реализира със свои средства и съдействието на Общината ремонт на градинката с паметника на Христо Бръчков, при който бяха подновени пейките и перголите и се възстанови едно от най-популярните места за наблюдение на р. Дунав в Свищов. Общината продължава да инвестира в поддръжката на обществените зони и приветства всяка инициатива, която създава благоприятни условия за по-добра градска жизнена среда, и е пример за добро партньорство между институции и граждани.

