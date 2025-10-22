Благотворително бягане в помощ на пациенти с рак на гърдата организират студенти

Асоциацията на студентите медици в България – клон Плевен организира благотворително бягане по повод месеца за борба с рак на гърдата.

Инициативата ще се проведе в парк „Кайлъка“ на 23 октомври (четвъртък) от 15.30 до 18.00 часа, разстоянието по маршрута е 5 км.

Участието не изисква задължително бягане – всеки желаещ може да се включи с дарение от 10 лв. и приятна разходка на открито по алеите в парка. Събитието има за цел да обедини хората около каузата на доброто и активния начин на живот. Събраните средства ще бъдат дарени за фондация „Една от 8“ на Нана Гладуиш – неправителствена организация в подкрепа на жени с диагноза рак на гърдата и на техните близки.

„Нека заедно превърнем движението в жест на подкрепа и съпричастност. Очакваме ви“, призовават организаторите.

