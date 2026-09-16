Благотворителният фестивал „И ние можем“ се завръща в Банско

От 19 до 22 септември градът ще бъде домакин на инициативи, занаяти, музика и творчески занимания в подкрепа на хора в неравностойно положение

Община Банско и „Хоумнет Източна Европа и Централна Азия“ организират второто издание на националния благотворителен фестивал „И ние можем“. Събитието ще се проведе от 19 до 22 септември и ще подкрепи хората в неравностойно положение от Дневните центрове и Защитените жилища в града.

Фестивалът ще започне на 19 септември от 11:00 часа пред Туристическия информационен център. Посетителите ще могат да наблюдават демонстрации на традиционни занаяти като грънчарство, бродерия и плетене. Официалното откриване е насрочено за 18:30 часа.

На 20 септември, между 11:30 и 20:00 часа, площад „Възраждане“ ще бъде сцена на различни активности и демонстрации, чрез които жители и гости на Банско ще могат да се включат в инициативата.

Програмата на 21 септември ще продължи от 13:00 до 19:00 часа и ще предложи музика, танци и кулинарни забавления.

Последният фестивален ден – 22 септември, ще бъде посветен на изложения и творчески инициативи. Събитието ще завърши с официално закриване и връчване на сертификати за участие.

Основната цел на „И ние можем“ е чрез творчество и споделени преживявания да насърчи съпричастността и да създаде повече възможности за включване и изява на хората в неравностойно положение.