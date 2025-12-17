сряда, декември 17, 2025
Благотворителната пиеса „Мисия Коледен дух“ обедини старозагорци за добра кауза

Събраните средства ще се използват за закупуването на воден дестилатор за нуждите на над 20 кувьоза в ЦКОДУХЗ – Център за работа с деца с увреждания, гр. Стара Загора

Младежки общински съвет към ЦПЛР – Стара Загора организира поредица от благотворителни събития, посветени на благородна кауза. Кампанията тази Коледа е под наслов „От децата за децата на нашия град“. Събраните средства по време на кампанията ще се използват за закупуването на воден дестилатор за нуждите на над 20 кувьоза в ЦКОДУХЗ – Център за работа с деца с увреждания, гр. Стара Загора.

Първото събитие, част от благотворителната кампания, се проведе вчера с благотворителната пиеса „Мисия Коледен дух“, коледен базар и томбола. Специални участници бяха Ани-Никол Кондева и Атанас Иванов от детска балетна школа „Феерия“.

Станимира Димитрова, началник-отдел „Образование и младежки дейности“ към Община Стара Загора, изрази своето възхищение от старанието на Младежки общински съвет, подкрепи каузата и отправи топли пожелания за предстоящите коледни празници.

На събитието присъстваха още д-р Милен Алагенски – директор на ЦПЛР – Стара Загора, Динко Цвятков – директор на СУ „Иван Вазов“, Пламен Чакалов – президент на Лайънс клуб – Стара Загора и експерти от отдел „Образование и младежки дейности“ към Община Стара Загора.

Организаторите изразиха своите благодарности за дарението и подкрепата от страна на Лайънс клуб – Стара Загора и президента на клуба Пламен Чакалов. Цветя бяха поднесени от името на Ивета Лазарова – председател на Общински съвет.

Организаторите канят всеки, който все още не е успял да се включи в подкрепа на каузата на благотворителните базари през следващите дни:

–         На 17 декември 2025 г. от 16.30 ч. пред Културен център за даровити деца „Проф. П. Жеков“

–         На 18 декември 2025 г. от 16.30 ч. до долна гъба.

