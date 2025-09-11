четвъртък, септември 11, 2025
Последни:
Региона

Благотворителна инициатива ще събира средства за лечението на 6-годишния Георги от Плевен

Редактор

На 13 и 14 септември 2025 г. /събота и неделя/ на пл. „Възраждане“ в гр. Плевен ще се проведе благотворително BMW Експо’2025, организирано от BMW Team Pleven с подкрепата на Община Плевен и съдействието на партньори и съмишленици.

Вход свободен!

Събитието има за цел да обедини автомобилни фенове, семейства и граждани в името на благородна кауза: събиране на средства за лечението на 6-годишния Георги Кънчовски, който е диагностициран с аутизъм. Терапията включва лечение със стволови клетки и трансплантация на чревна микробиота. До момента е събрана само малка част от необходимите общо 24 000 лв.

Програмата на Благотворително BMW Експо’2025 включва:

  • Представяне на над 30 специално подбрани и редки автомобили, 10 мотоциклета, включително пистови и класически модели;
  • Безплатни занимания за децата – атракциони, детски кът с Disney герои, симулатори и кътове за рисуване и оцветяване на фигури. Аниматори ще се грижат за настроението на най-малките ни посетители и в двата дни на събитието;
  • За всички посетители са осигурени подаръци – временни татуировки, ключодържатели и изненади.

Вярваме, че ще покажем нашата лична съпричастност и с даренията си ще успеем да съберем необходимата сума, за да помогнем да семейството на Георги!

Дарения могат да бъдат направени и по банков път:

IBAN: BG27DEMI92405000325240

BIC: DEMIBGSF

Титуляр: Георги Георгиев Кънчовски

PayPal: dkunchovska@gmail.com

Revolut: @darink7xzv

Има поставени и кутии за дарения!

Всяка форма на подкрепа е важна!

Интересно от мрежата

Вижте още

Възраждане на предизвикателството: Скоростно изкачване на връх Вихрен

Редактор

Международният ден на младежта ще бъде отбелязан в Смолян с редица прояви

Редактор

Три златни и два сребърни медала спечелиха самодейци от община Мездра на XIII Национален събор на народното творчество в Копривщица

Редактор

Pin It on Pinterest