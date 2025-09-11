Благотворителна инициатива ще събира средства за лечението на 6-годишния Георги от Плевен

На 13 и 14 септември 2025 г. /събота и неделя/ на пл. „Възраждане“ в гр. Плевен ще се проведе благотворително BMW Експо’2025, организирано от BMW Team Pleven с подкрепата на Община Плевен и съдействието на партньори и съмишленици.

Вход свободен!

Събитието има за цел да обедини автомобилни фенове, семейства и граждани в името на благородна кауза: събиране на средства за лечението на 6-годишния Георги Кънчовски, който е диагностициран с аутизъм. Терапията включва лечение със стволови клетки и трансплантация на чревна микробиота. До момента е събрана само малка част от необходимите общо 24 000 лв.

Програмата на Благотворително BMW Експо’2025 включва:

Представяне на над 30 специално подбрани и редки автомобили, 10 мотоциклета, включително пистови и класически модели;

Безплатни занимания за децата – атракциони, детски кът с Disney герои, симулатори и кътове за рисуване и оцветяване на фигури. Аниматори ще се грижат за настроението на най-малките ни посетители и в двата дни на събитието;

За всички посетители са осигурени подаръци – временни татуировки, ключодържатели и изненади.

Вярваме, че ще покажем нашата лична съпричастност и с даренията си ще успеем да съберем необходимата сума, за да помогнем да семейството на Георги!

Дарения могат да бъдат направени и по банков път:

IBAN: BG27DEMI92405000325240

BIC: DEMIBGSF

Титуляр: Георги Георгиев Кънчовски

PayPal: dkunchovska@gmail.com

Revolut: @darink7xzv

Има поставени и кутии за дарения!

Всяка форма на подкрепа е важна!

