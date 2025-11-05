Благотворителна инициатива „Коледа за всяко дете“ ще зарадва малчуганите в Свищов

По повод 21 ноември – Ден на християнското семейство, ОФК „Академик“ – Свищов и Община Свищов организират благотворителна инициатива под надслов „Коледа за всяко дете“.

Организираното събитие, което е своеобразен подарък към децата на Свищов е атракция, представляваща панорамно издигане с привързан към земята топловъздушен балон, което ще се извърши от специалисти и в присъствието на родителите.

Вълнуващото преживяване е безплатно и ще се проведе на терена на футболното игрище пред на Корпус „Юг“, от 9:00 до 12:00 часа, на 22 ноември 2025 г.

Като част от кампанията, на място ще има поставени благотворителни кутии за набиране на средства, с които ще бъдат зарадвани и подпомогнати деца от община Свищов за коледните празници.

С благотворителното събитие Общинският футболен клуб и Общината не само ще зарадват децата на Свищов за празника на Християнското семейство, но заедно с всички благодетели ще направят така, че вълшебният дух на Коледа да достигне до всяко дете.

Facebook

Twitter



Shares