Благотворителен турнир по „Не се сърди, човече“ събра над 70 участници в Русе

Инициативата на Сдружение „НАПРЕД“ подкрепя ученици в нужда и за поредна година обедини русенци около благотворителна кауза

Повече от 70 участници се включиха в благотворителния турнир по „Не се сърди, човече“, който се проведе на алея „Перистери“ в Парка на младежта в Русе. Организатор на инициативата е Сдружение „НАПРЕД“, а основната ѝ кауза е подкрепата за ученици в нужда.

Сред гостите беше кметът на Община Русе Пенчо Милков, който поздрави организаторите за постоянството и превръщането на турнира в традиция с конкретна помощ за русенски деца.

„Тази инициатива събира хората около нещо толкова познато и непретенциозно като една игра, но зад нея стои конкретна помощ за ученици, които имат нужда от подкрепа“, заяви Милков. По думите му подобни събития дават смисъл на общността, като съчетават забавлението и общуването с подкрепа за хора в нужда.

Надпреварата продължи близо пет часа. Победител стана Лиляна Николова, следвана от Светослав Захариев, Александър Мурадян и Преслава Пиргозлиева. За призьорите и участниците бяха осигурени награди от партньорите на инициативата.

Организаторите бяха подготвили и различни занимания за най-малките посетители. Героите Спондж Боб и Миньон се превърнаха в една от атракциите за децата и допринесоха за семейната атмосфера в Парка на младежта.

Турнирът беше открит от народния представител Емил Денков, а сред присъстващите беше и депутатът Живка Бучуковска.