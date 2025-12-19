Благотворителен щанд „Книгите на България“ в Коледното градче на Плевен

В духа на предстоящите празници, когато търсим подаръци с послание и смисъл в Коледното градче на Плевен ви очаква благотворителният щанд на инициативата „Книгите на България“ – кауза, посветена на българската литература и нейните съвременни автори.

Ще ги откриете в Къщичката за благотворителност на Община Плевен.

Посетителите имат възможност да изберат книга от български автор, поднесена по специален начин – всяко издание е грижливо опаковано в подаръчен вид и придружено с послание – мисъл от български творец. Срещата с автора е „на сляпо“ – името му се разкрива едва след разопаковането на книгата.

Всички средства, събрани от благотворителния щанд в Плевен, ще бъдат използвани за безвъзмездно разпространение на българска литература с цел подкрепа на родни автори и насърчаване на четенето на съвременни български произведения.

„Чрез подкрепата на нашите партньорски медии и книголюбците, които неуморно четат и създават стойностни ревюта, ние успяваме да помагаме на авторите в България. Правим това напълно безплатно, а целта ни е проста и важна – в България да се чете повече българска литература“, споделя Ива Иванова от инициативата „Книгите на България“.

Инициативата има и уебсайт – https://www.knigitenabulgaria.com/

Купете си книга и подкрепете каузата на @knigite.na.bulgaria – да разпространяват и подпомогнат популязирането на българска литература.

