Благотворителен обяд за възрастни и социално слаби хора беше раздаден днес пред храм „Света Троица“ в Свищов

За поредна година община Свищов, със съдействието на Домашен социален патронаж, раздаде обяд на 150 възрастни хора и хора в неравностойно социално положение, по повод празниците на града „Свищовски лозници“.

Благотворителната инициатива е подета от градоначалника Генчо Генчев още през 2016 година, по време на неговия първи мандат като кмет на община Свищов и от тогава се превръща в традиция, с която се гарантира празничен обяд за всеки нуждаещ се жител на общината.

Днес от 12:00 часа архиерейският наместник отец Руслан Личев и предстоятелят на църквата „Света Троица“ в Свищов отец Михаил Миронов отслужиха молебен за здраве и благословиха храната, която беше раздадена на хората. Празничният обяд включваше супа, основно, хляб, десерт и безалкохолно.

Архиерейският наместник отец Руслан Личев се обърна към присъстващите с думите: „Да бъдем близки в това, което е необходимо, за да покажем, че на тези, които са най-слаби в обществото ние трябва да показваме своята по-голяма сила. На това ни учи Евангелието, което казва, че ние силните сме длъжни да подкрепяме в немощите им слабите. С това, което по инициатива на г-н Генчев днес правим, ние успяваме да покажем именно това.“.

