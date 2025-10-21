БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ ЗА ДЕЦАТА ОТ ЧЕПЕЛАРЕ И ЗАКРИВАНЕ НА МОТОСЕЗОН 2025 ЩЕ ЗАРЕДЯТ ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ГРАДА

На 25 октомври (събота ) в гр. Чепеларе ще се състои благотворителен концерт по повод Молебния ден за децата с увреждания.

В ритъма на мотори, музика и доброта от 16:00 часа през центъра на града ще премине мото-шествие, а от 17:00 в НЧ „Родопска искра 1880“ започва благотворителния рок концерт на група Rockin’ Chair. В програмата ще вземат участие и възпитаниците на ЦПЛР ОДК гр. Чепеларе.

Средствата, събрани с помощта на Червения кръст, ще бъдат дарени за децата на ресурсно подпомагане и екипа от СУ „Васил Дечев“ – гр. Чепеларе.

Събитието се организира по съвместна инициатива на Църковните настоятелства на Храм „Успение на пресв. Богородица“ и Храм „Свети Атанасий Велики“ в гр. Чепеларе със съдействието на Община Чепеларе , ЦПЛР Общински Детски Комплекс гр. Чепеларе и НЧ „Родопска искра 1880“ – Чепеларе.

Група Rocking Chair е създадена през 2007 година и изпълнява предимно авторски песни в стил госпъл блус и блус-рок, освен популярни кавъри на БГ рок хитове. През годините гост-музиканти на концертите на бандата са били известни имена като Пеци Гюзелев („Щурците“), Васко Кръпката („ПББ“), Карл Ротен (САЩ) и др. В настоящия състав на групата влизат: Гроздан Стоевски (китара, вокали), Даниел Стоевски (соло китара, вокали), Роман Федоров (бас), Ники Златев (барабани). През 2017-та излиза албума „Наречете го блус“. Предстои издаване на нов албум, с нов материал и нов саунд на бандата.

„Да се обединим и подадем ръка! Чепеларе Ви очаква на 25 октомври!“, призовават организаторите.

