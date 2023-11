Благотворителен концерт с участието на Трио Сопрано в Добрич

Благотворителен концерт в подкрепа на Приют за бездомни хора при Храм „Света Троица“ в град Добрич с участието на Трио Сопрано ще се състои на 30 ноември т.г. от 19.00 ч. в Концертна зала „Добрич“

Билети за концерта може да намерите на касата на Концертна зала „Добрич“. От всеки закупен билет ще бъдат дарени 2 лв. на Приюта.

В репертоара си Трио Сопрано включва популярни оперни арии като Наздравицата от „Травиата“, Кармен от едноименната опера на Бизе, O, mio babbino caro от Пучини, „О sole mio“ и още много други. При евъргрийните представя обичайните песни на Андреа Бочели, някои от които той изпълнява със Сара Брайтман: „Time to say goodbye“, „Vivo per lei“, „Canto della terra“ и др. Триото изпълнява също така хитове на АББА и Boney M. Трите дами ще представят на почитателите си и популярни български песни като „Моя страна, моя България“, „Хубава си моя горо“ и др.

