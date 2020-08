Благоевград се превръща в снимачна площадка за новия игрален филм ,,Пакет Вечност“ на Магделена Илиева

Започват снимки на новия игрален филм „Пакет Вечност“ в Благоевград, подкрепен от ИА „Национален филмов център“.

Режисьор и сценарист на филма е родената в Благоевград Магделена Илиева, като това ще бъде нейния пълнометражен дебют. Продуцент е Мартичка Божилова от продуцентска компания ,,АГИТПРОП”.

Магделена Илиева завършва ,, Филмова и телевизионна режисура“ в ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград през 2011 г. в класа на проф. Румяна Петкова. Специализира в NYU – Ню Йорк, САЩ. От 2006 г работи като организатор, асистент-режисьор, директор продукция и продуцент на български филми, реклами и телевизионни предавания. През 2014 г. създава продуцентска къща “Литъл Уинг Пръдакшънс”. Филмографията на фирмата включва четири късометражни и един пълнометражен филм, като продуцент или ко-продуцент. От май 2016 г е национален координатор за България на EAVE – European Audio-Visual Entrepreneurs (Европейски аудио-визуални предприемачи).

Филмът ,,Пакет Вечност“ е драма с елементи на комедия, а действието се развива в малък български град. Екипът е избрал Благоевград за заснемане на основните сцени във филма. Снимките ще бъдат на територията на парк „Бачиново“, Младежки дом, Автогара, също така и на оживени улици и булеварди, кафенета и ресторанти в града. Основните екстериорни снимки стартират на 7 септември и продължават до 16 септември 2020г., когато ще бъде заснета и кулминационната сцена, развиваща се на езерото Бачиново.

Партньор в организацията по заснемането на култовите сцени от филма и обезпечаването на престоя на снимачния екип и актьорите е Община Благоевград.

Основната сюжетна линия във филма проследява Боби, погребален агент от малък град, който се оказва без други клиенти, освен жената, отговорна за смъртта на баща му преди години. Чрез отношенията си с нея, той получава шанс да преодолее миналото и да се научи да живее отново.

В главните роли са актьорите Стоян Дойчев, Мариана Крумова, Александра Сърчаджиева и Китодар Тодоров.

Най-интересното предстои да се случи в Благоевград! За около 10 дни града ще се превърне в снимачна площадка и всички почитатели на седмото изкуство ще могат да се насладят на целия процес по подготовката и заснемането на новия български филм.

Голямата изненада, която сподели екипът на филма е, че желаят да включат в продукцията хора от Благоевград на възраст от 20 до 55, както и хора в пенсионна възраст (над 60).

Всички желаещи да усетят отблизо магията на киното могат да се присъединят, като изпратят свои снимки на посоченият имейл до 6 септември.

За контакти: project@agitprop.bg Тел. за връзка: 0898521468

За личностите, родени в Благоевград

Магделена Илиева

Редовно участва в международни обучения в различни сфери на киното: със сценария ,,ПАКЕТ ВЕЧНОСТ“ е селектирана на Midpoint Intensive – Карлови Вари 2016, Berlinale Talent Project Market – Филмов фестивал Берлинале 2016, Crossroads Co-Production Forum – Филмов фестивал Солун 2016, First Films First 2018 – Програма за млади режисьори от Югоизточна Европа на Гьоте Институт и Best Pitch на Международния фестивал в Прищина, Косово 2018, където печели награда за най-добър сценарий. Участвала е в EAVE Producers Workshop – 2014 и MFI Script 2 Film Workshop – 2013 със сценария “Защото черно е морето”; в East-West Талент Лаб – Висбаден 2014 със сценария “Щастие”; както и в Ротердам Филм Лаб 2015, Берлинале Талентс 2014, Сараево Талент Кампус 2013, Producers Network – Кан 2013 и др.

Сценарист и продуцент на късометражния игрален филм ДУПКА (реж. Джонатан Хайделбергер), награден със Специален диплом на журито на филмовия фестивал “Златна роза” 2017 за “нежно разказана история с вълнуващо изведени образи” и селектиран на Международния фестивал на късометражните филми – Ница, Франция 2018, фестивалите Balkan Film Food 2018 – Албания, One Country One Film 2018 – Клермон-Феран, Франция, Balkan Beyond Borders – Нови Сад, Сърбия и др.

По време на следването си е сценарист и режисьор на следните късометражни филми:

,,КАЛЕВ ИЗЛИЗА ДА ТИЧА“ , ,,SANDLAND“, ,,ДРУГИЯТ ПЪТ“ , ,,ВЕЛИК ДЕН“.

Филмографията й като асистент-режисьор, кастинг режисьор, организатор и директор-продукция включва следните филми:

– НЕ МЕ ДОКОСВАЙ с реж. Адина Пинтилие (2018, кастинг режисьор България) – награден със Златна мечка на Филмовия фестивал Берлинале 2018

– EAT ME! с реж. Илина Перянова (2016, първи асистент-режисьор)

– КАК ДА НАДЕБЕЛЕЕМ ПО ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН с реж. К. Асланян (2015, директор продукция)

– С ГЛАВА В СТЕНАТА с реж. Антони Цонев (2015, директор продукция)

– ПОТЪВАНЕТО НА СОЗОПОЛ с реж. Костадин Бонев (2014, първи асистент-режисьор)

– ЛОРА ОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕР с реж. Димитър Коцев-Шошо (пълнометражен игрален филм, 2011, първи асистент-режисьор)

– SHOPPING с реж. Димитър Коцев-Шошо (късометражен игрален филм, 2010, първи асистент-режисьор)

– СТЪКЛЕНАТА РЕКА с реж. Ст. Трифонов (2010, втори асистент-режисьор)

– ВЕЧНИТЕ ЛОВНИ ПОЛЕТА с реж. Дочо Боджаков (2007, първи асистент-режисьор)

– РОДЕН В РОБСТВО с реж. Костадин Бонев (2006, организатор)

Филмографията й като продуцент и изпълнителен продуцент включва следните филми:

СИНЪТ (2015) – късометражен игрален филм, реж. Христо Симеонов; продуцент

ВРАГОВЕ (2015) – късометражен игрален филм, реж. Христо Симеонов; продуцент

УРОК (2014) – пълнометражен игрален филм, реж. П. Вълчанов,Кр.Грозева; продуцент

СКОК (2012) – късометражен игрален филм, реж. П. Вълчанов, Кр.Грозева; изпълнителен продуцент