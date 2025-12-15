Благоевград отличи шампионите си, Кирил Илиев е петкратният носител на приза „Спортист на годината“ 2025

Кирил Илиев от КК „Скаптопара“ и ТК „Фолкън“ е носителят на престижната награда „Спортист на годината“ за 2025 г. на Благоевград. Световният и европейски шампион по Таекуон-до печели отличието за пета поредна година.

Второто място в класацията зае Любомир Бакалски от Таекуон-до клуб „Фолкън“, който тази година стана шампион в дисциплината спаринг на Световното първенство в Йезоло, Италия, и на Европейското първенство в Талин, Естония.

На трето място бе отличен Николай Петков от Таекуон-до клуб „Фолкън“. През 2025 г. той завоюва вицесветовната титла в дисциплината спаринг на Световното първенство в Йезоло, Италия, и стана европейски шампион в Талин, Естония.

Призовете връчи кметът на Благоевград Методи Байкушев на официална церемония в зала „П. Яворов“.

„Тази церемония винаги се случва преди големия празник Рождество Христово, защото Рождеството е символ на нашата надежда. Символ на това, че доброто ще победи, а саможертвата има смисъл, когато напредва нашата общност.

Има изследване, което показва, че най-важната характеристика на лидерството е надеждата. Ние днес всъщност празнуваме надеждата, която вие ни давате, мили спортисти, треньори, деятели. Затова се гордеем с Вас, защото чрез Вас вярваме, че всичко е възможно.

Знайте, че лидерството върви с голяма отговорност. Бъдете добрия пример за всички около Вас, както до сега.

Благодаря Ви от името на цялата благоевградска общественост. На добър час!“, каза кметът Методи Байкушев.

От четвърто до десето място в категория „Мъже и жени“ класираните са както следва: Валерия Андреева – БК „Ротунда бокс“, Михайло Волков – СК „Ипон-Зенит“, Никол Стоименова – ГК „Любчо Солачки“, Денис Узенов – СКА „Спартак“, Николай Митов – СК „Самбо Дети“, Мартин Мишев – ГСК „Пирин Благоевград – 2011“ и Васил Стоянов – МСК „Еър Макс Рейсинг“.

„Любим спортист на Благоевград“ за 2025 г. стана световният шампион по канадска борба от Баку, Азербайджан Денис Узунов от СКА „Спартак“.

Специален гост на церемонията бе волейболната легенда Владимир Николов. Той бе удостоен от кмета Методи Байкушев с плакет за принос в развитието на спорта.

В категория „Треньор на годината“ отличието тази година бе присъдено на Софка Арабаджиева от Хандбален клуб „Интер“, чийто отбор стана шампион на България, и на Радослав Креснички от ФК „Спортика“, чийто тим завоюва вицешампионската титла на страната. И двамата треньори събраха равен брой точки в класирането.

Успехите на ХК „Интер“ бяха допълнително признати, като клубът бе отличен и с наградата „Отбор на годината“.

Призовете за най-добрите спортисти в неравностойно положение отидоха при – Райна Стоянова и Анжела Секулова от СК „Достоен живот“ и Любомир Траянов и Илинка Пупева от СК „Пирин Спорт“-2013.

По време на церемонията бяха наградени и най-добрите спортисти в категорията „Юноши и девойки до 18 години“. В челните позиции в топ 10 отличията бяха присъдени както следва: Наско Миков от ГСК „Пирин Благоевград-2011“, Нели Тодорова – Таекуон-до клуб „Фолкън“, Ивайло Пирински СК „ГД Спорт“, Мартин Стоилов СК „Ипон-зенит“, Данаил Милчев – СК „Ипон – зенит“, Йоан Паланкалиев 0 СК „Самбо Дети“, Ирен Давидкова ПК „Пирин“, Валери Тодоров БК „Пирин“, Любомир Станоев ГК „Любчо Солачки“ и Божидара Борисова ПК „Пирин“.

В категория „Феърплей“ носител на приза стана Вени – Дона Сърбинска от ФК „Спортика“.

В категория „Спорт с кауза“ наградата бе присъдена на президента на Аматьорска лига SPS Славчо Иванов, който всяка година организира редица спортни турнири и събития с благотворителна насоченост. Събраните средства се даряват на хора в нужда, подкрепяйки важни социални каузи.

Община Благоевград отличи Снежана Вълкова в категория „Спортни деятели“. Тя бе удостоена с плакет „За принос в развитието на спорта“.

Тържествената церемония „Спортист на годината“ събра уважавани спортисти, треньори, легенди на родния спорт, представители на спортната общност, местната власт.

Непосредствено преди церемонията „Спортист на годината“ Владимир Николов представи в Градска художествена галерия своята биографична книга „Високо“. Пред благоевградската публика шампионът сподели лични истории за успеха и трудностите, белязали кариерата му.

Събитието събра почитатели на волейбола, които след края на срещата получиха автограф и се снимаха с своя идол Владимир Николов.

Община Благоевград поздравява всички спортисти за постиженията им през 2025 година.

