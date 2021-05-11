вторник, май 11, 2021
Последни новини:

Novinata.bg

Национален информационен сайт

Региона 

Благоевград бе домакин на Международен турнир по Артистично плуване

Недялко Тенев

150 девойки от Малта, Чехия, Гърция и България показаха артистичност, сложни елементи, синхрон и професионализъм в басейна в кв. „Еленово“ Благоевград.

Възпитаничките на Миглена Бояджиева и Христина Дамянова се представиха успешно и завоюваха множество медали.

Дует деца – първо място за Божидара Борисова и Велика Стоинкова.

Ансамбъл деца – второ място за Анхела Младенска, Велика Стоицова, Божидара Борисова и Теодора Корчева.

Ансамбъл Младша възраст – трето място за Александра Тупева, Лила Ненкова, Спасимира Карабельова, Виктория Ваклинова с резерва Ралица Георгиева.

Комбинирана програма при Девойки младша възраст – трето място за Спасимира Карабельова, Лила Ненкова, Виктория Ваклинова, Александра Тупева, Теодора Корчева, Велика Стоинкова, Божидара Борисова с резерва Ралица Георгиева.

Турнирът е квалификация за „Комън къп“.

Успех на победителите!

Вижте още

50 години от настаняването на първите обитатели на „Космос“

Недялко Тенев

Представиха уникални 100-годишни кадри от Първата световна война в Стара Загора

Недялко Тенев

РИОСВ – Пловдив извърши над 190 проверки през октомври

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest