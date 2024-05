„BLACK STYLE SQUAD“ спечелиха 6 медала от национален турнир в Перник

В Перник отново се проведе отворения Национален брейк турнир „UNITED WE STAND“, където „BLACK STYLE SQUAD“ – Бургас се яви с десет състезатели във възрастови категории от 10 до над 18-годишна възраст.

На събитието, което е част спортния календар на Българска Брейк Федерация за 2024 г., журираха едни от големите имена в брейк общността: Цветан Кошутански – Don Ceci ((България), Красимир Христов – Krasi (България), Златко Йончев – Baretata (България) и главен съдия Калин Калинов.

В състезанието взеха участие спортни клубове от цялата страна. Блестящо представяне записаха момчетата и момичетата на „BLACK STYLE SQUAD“ след оспорвани и тежки битки с голяма конкуренция:

Категория 19-34 г.

Момичета:

Първо място – Пламена Георгиева (Firebird)

Момчета:

Второ място – Никола Янакиев (Zoolander)

Категория 16-18 г.

Момчета:

Първо място – Константин Шарапчиев (Beazt)

Категория 13-15 г.

Момчета:

Първо място – Цветан Данов (Centurion)

Трето място – Артьом Фирулев (RedFlex)

Категория 10-12 г.

Момчета:

Трето място – Никола Николов (Nik Rock)

Танцьорите на „BLACK STYLE SQUAD“, които провеждат своите тренировки в Младежкия дом, се подготвят под ръководството на Христо Андонов. Предстои им Балканско състезание Battle of the Year Balkan в град Солун, Гърция, на 11 май, и Световното World Kidz Breaking Champion powered by I Feel Slovenia на 24-25 май в град Любляна, Словения.

