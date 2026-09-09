Бистришкият манастир тържествено отбеляза празника на светите Йоаким и Анна

Мелнишкият епископ Герасим възглави светата Литургия и предаде архипастирския поздрав на Българския патриарх Даниил

С тържествена света Литургия Бистришкият манастир „Св. Йоаким и Анна“ отбеляза празника на светите праведни богоотци – родителите на Пресвета Богородица. Богослужението беше възглавено от Мелнишкия епископ Герасим, главен секретар на Светия Синод, с благословението на Софийския митрополит и Български патриарх Даниил.

На епископ Герасим съслужиха архимандрит Силуан – игумен на Бистришкия манастир „Св. Петка“, протойерей Иван Иванов и дякон Йоан-Стоян Иванов. В богослужението молитвено участие взеха десетки православни християни от Бистрица и района.

Епископ Герасим: Търпението и вярата им били възнаградени

В празничното си слово Мелнишкият епископ припомни живота на светите Йоаким и Анна и подчерта тяхното търпение, молитва, надежда и непоколебима вяра.

„Заради тяхното търпение, заради техните молитви, заради тяхната надежда, заради тяхната непоколебима вяра Бог им даде необикновена дъщеря, която бе ангел в плът и се удостои да роди нашия Спасител Иисус Христос“, каза епископ Герасим.

Той припомни, че според църковното предание Йоаким и Анна дълго време нямали дете, но продължили да се уповават на Бога.

„Не винаги получаваме това, което искаме, не винаги получаваме това, което просим“, посочи духовникът, като допълни, че след дългото им търпение светите богоотци получили най-ценния за тях дар – раждането на Пресвета Богородица.

Празникът завърши с водосвет

В словото си епископ Герасим обърна внимание и на решението на Йоаким и Анна още като малка да отведат своята дъщеря в храма, където тя да пребивава в молитва и богопознание.

Негово Преосвещенство предаде архипастирския поздрав на Българския патриарх Даниил и поздрави игумения Йоана за грижите и труда ѝ за светата обител.

Празничният ден завърши с водосвет и благословение за десетките православни християни, дошли в Бистришкия манастир, за да почетат светите Йоаким и Анна.