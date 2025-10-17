Биосферен парк „Червената стена“ с бранд, вдъхновен от природата и традициите на Асеновград

Вдъхновяващ семинар и пъстър фестивал, изпълнен с музика, занаяти и вкусове, се проведоха в рамките на проекта „Подпомагане на устойчиво икономическо и социално развитие на Биосферен парк „Червената стена“ чрез създаване на цялостен бранд и популяризиране на природната стойност и регионалните предимства от биосферния парк“, финансиран отПрограмата за участие на ЮНЕСКО и изпълняван от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив).

На 16 октомври в хотел „Сани“ – Асеновград се проведе семинар на тема „Създаване и популяризиране на цялостен бранд на Биосферен парк „Червената стена“, който събра експерти, институции и местни партньори, работещи за устойчивото развитие на региона. Официалното откриване направиха министърът на околната среда и водите Манол Генов и зам-кметовете на Асеновград инж. Стоян Димитров и г-н Теньо Манолов, които подчертаха, че Биосферният парк е не само символ на природно богатство, но и двигател на икономическо и социално развитие за местните общности.

Министър Генов отправи приветствие към участниците, фокусирайки се върху възможностите, които се откриват за местните общности с реализираните дейности по проекта: „Днес, повече от всякога, трябва да търсим баланс между природата и човека – да осъзнаем, че нашето благополучие е пряко свързано с опазването на природните ресурси и биоразнообразието. Биосферните паркове са жив пример за това как този баланс може да бъде постигнат.“. Той изрази готовност за бъдеща подкрепа за популяризиране на бранда на биосферен парк „Червената стена“ и пожела устойчивост и надграждане на направеното по проекта..

Инж. Димитров потвърди благодарността на местната власт и меснвата общност за подкрепата към техните усилия да изградят разпознаваем облик на региона, който вдъхновява и привлича с автентичност и качество. Той подчерта, че популяризирането на биосферния парк има две основни направления – опазването на природата и едновременно с това генерирането на ползи за местните хора и бизнеса.

В програмата участваха водещи национални експерти: Цветелина Иванова, държавен експерт в МОСВ и доц. д-р Владимир Владимиров, директор на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и председател на Националния комитет по Програма „Човекът и биосферата“ (МАВ) на ЮНЕСКО, които представиха развитието на мрежата от биосферни резервати в България; Милослава Михайлова от РИОСВ – Пловдив представи основните цели, задачи и постигнатите резултати по проекта; Яница Иванова и Сергей Александров от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ споделиха опита от инициативата „Партньор на Биосферен парк Централен Балкан“; Радостина Ценова от Българска фондация „Биоразнообразие“ представи успешния модел на регионалната марка „Странджа – приключение за сетивата“; инж. Цонка Христова от СНЦ „Клуб Приятели на НП Русенски Лом“ разказа за възможностите и партньорствата на марката „Русенски Лом“; а доц. Десислава Димитрова от ИБЕИ-БАН и председател на сдружение „Слоу Фуд България“ говори за връзката между храната, територията и европейските схеми за качество.

Семинарът предизвика огромен интерес сред представители на местната власт, РИОСВ, национални паркове, неправителствени организации, научни институти, членове на Консултативния съвет на Биосферния парк, местни производители и жители. След официалната част участниците посетиха Асеновата крепост и Бачковския манастир – символи на културното и духовно наследство на региона.

На следващия ден, 17 октомври, центърът на Асеновград се превърна в истински празник на местната култура, природа и творчество с фестивала „Празник на занаятите и вкусовете: традиции от сърцето на Биосферен парк „Червената стена“. На сцената излязоха близо 300 изпълнители – деца, ученици и възрастни от детски градини, училища, читалища и школи на Асеновград. Сред тях бяха: ДГ „Никола Вапцаров“, „Пролет“, „Мир“, „Дружба“, „Бако Динчо“, „Радост“, „Асенова крепост“, училищата „Патриарх Евтимий“, „Кирил и Методий“, „Ангел Кънчев“, „Христо Ботев“ и „Никола Вапцаров“, танцови и вокални формации „Косара“, „Слънчогледи“, „Звездни мечти“, вокални школи при читалищата „Родолюбие“ и „Св. преп. Паисий Хилендарски“, както и групата за стари градски песни и шлагери „Абел“. Вълнуващо приветствие към жителите на общината и местните производители и доставчици на услуги отправи кметът на община Асеновград, д-р Христо Грудев. Той подчерта, че местните продукти и услуги, произведени в чиста и запазена природна среда, имат добавена стойност и носят положителен екологичен имидж не само за бизнеса, но и за общината като цяло.

Професионалната гимназия „Патриарх Евтимий“ впечатли публиката с представяне на традиционни носии и демонстрации на прически, а китарна школа „Летящите номади“даде първи уроци по китара на малки и големи.

В шатри по централната улица десетки местни производители предлагаха пчелни продукти, тестени и млечни изделия, месо, вина, сладкарски изкушения, билки и ръчно изработени сувенири. Свои щандове имаха и Араповският манастир,РИОСВ – Пловдив, ОП „Туризъм“ към Община Асеновград, Националното сдружение на екопредприемачите (НСЕП) и Регионалният център – Пловдив към Министерството на труда и социалната политика, които предоставиха информация за природните и културни забележителности и възможностите за туризъм в района. Присъстващите на фестивала с удоволствие дегустираха предлаганите продукти.

Градът оживя от жители и гости, които споделиха радостта от богатството на местните традиции, вкусове и занаяти. Събитието доказа, че Биосферният парк „Червената стена“ е не само територия с уникална природа, но и пространство, в което общността се развива чрез устойчиви практики, партньорство и гордост от своята идентичност.

Семинарът и фестивалът затвърдиха убеждението, че Биосферен парк „Червената стена“ е пример за съчетание на природа, култура и общност, и че бъдещето на региона е в устойчивото развитие, което пази природното и културното наследство, но същевременно носи нови възможности за хората.

