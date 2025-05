Биг Бенд Стара Загора ще огласи „Цветовете на джаза“ с незабравим концерт

Фестивалът „Цветовете на джаза“ ще посрещне Биг Бенд Стара Загора във втория си ден на 6 юни /петък/ от 20.30 ч. на Античния форумен комплекс „Августа Траяна“.

Тази изключителна музикална формация, под диригентството на Виктор Крумов, ще представи концерт, изпълнен с енергия и майсторство, който обещава да превърне вечерта в незабравимо джаз преживяване. Към оркестъра ще се присъединят и талантливите солисти Вирджиния Събева и Александър Панайотов, чиито гласове ще допълнят богатата звукова палитра.

За Биг Бенд Стара Загора:

Биг Бенд Стара Загора е една от водещите музикални формации в България с дългогодишна история и значим принос към културния живот на страната. Оркестърът е съставен от виртуозни музиканти, които с отдаденост и професионализъм представят богат репертоар. Той включва както класически джаз стандарти, така и суинг, фънк и модерни аранжименти. Под ръководството на своя диригент Виктор Крумов, Биг Бенд Стара Загора създава неповторима атмосфера с всяко свое изпълнение. Оркестърът участва с голям успех в Jazzфест 2024, а тази година обещават още по-добри преживявания.

За Вирджиния Събева:

Пише и издава собствена музика. Издадени сингъли: „Teardrops“, „Happy End“ , „Наричам те любов“, „Breath“, „По-Добри“, „Нека бъдем себе си”, „Alive“ , „Feel so good“, „Show me some love“ и „One last dance“.

През 2017 година е финалист в X factor Bulgaria, Сезон 5. През 2019 година издава песента си „Нека бъдем себе си“, която в няколко поредни седмици се задържа в класацията на COOLT по БТВ. През 2022 г. е финалист в „Звездите в нас“.

2019 година песента ѝ “Teardrops” с DJ Doncho се намира в топ 10 на световната музикална класация на “Traxsource” и е обявена, за една от най-слушаните хаус хитове в света.

2020 година песента ѝ „HAPPY END“ достига почетното трето място в класацията „Българиските 5“ по телевизия „CITY“.

Основател на музикална школа „Music Lab Academy“ и на „GINI & THE GENTS“.

Заедно с Atom Music издават две филмови песни – „Find Those Eyes“ и „Life is a game“. Участва в спектакъла „Фермата на животните“ в „Театър 199“.

За Александър Панайотов:

Той е артист-солист на Националния музикален театър „Стефан Македонски“. Завършва СОУ „Димчо Дебелянов“ – Варна със специалност „Информационни технологии“ и е студент в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, специалност – класическо пеене в класа на проф. Илка Попова.

Бил е хорист в Националния музикален театър четири сезона, а от сезон 2018/2019 е назначен за солист. Между 2009 и 2014 г. участва в постановките на Варненската детско-юношеска опера, където играе роли като Тони от „Уестсайдска история“, Лъва от „Магьосника от Оз“, Джекил от мюзикъла „Джекил“, Сам от мюзикъла „Мама мия“ и др.

