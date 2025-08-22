„Биг бенд Пловдив“ чества 25-годишен юбилей с голям концерт на Античния театър в Деня на Съединението

Концертът на 6 септември е от 19.30 часа с вход свободен!

На 6-ти септември, Ден на Съединението на България и празник на град Пловдив, от 19:30 часа на сцената на Античния театър, ще се проведе един специален концерт със заглавие „Биг бенд Пловдив – Приключението 25 години“. Входът е свободен!

Изцяло съставен от професионални музиканти, „Биг бенд Пловдив“ е музикалната емблема на града под тепетата. Основател и ръководител на оркестъра е Николай Гешев. „Лесно разпознаваем, темпераментен на сцената и много обичан от своята възторжена публика“ – така най-кратко може да се опише визитката на „Биг бенд Пловдив“. В годините на своята дейност е осъществил множество концерти из цялата страна. Участник в джаз фестивали, музикален домакин на тържествени церемонии, неизменен участник във всички значими национални чествания в Пловдив. Това са само част от проявите на оркестъра, който има осъществени многобройни проекти с почти всички изявени джаз и поп изпълнители в България.

Историята на Биг Бенд Пловдив започва точно преди 25 години, когато идеята на създателя на „Биг бенд Пловдив“ Николай Гешев е споделена с няколко приятели-музиканти. Идея, която ги провокира и се приема много „сериозно“ и става повод за създаването на „Биг бенд Пловдив“. Тя е причина и вдъхновение за момчетата от формацията да извървят дълъг професионален път и да преживеят много емоционални моменти на големите сцени заедно. До ден днешен тази идея продължава да се отстоява от тях и да запазва традициите, създадени през този четвърт век. Превръща се в онзи извор на неизчерпаема сила, който поражда невероятна атмосфера в колектива. Атмосферата и днес е все така приятелска, а настроението винаги приповдигнато, когато всички са заедно на сцената. Освен професионализма на музикантите, точно тази симбиоза прави концертите им толкова запомнящи се за публиката.

Вечерта на 6-ти септември, на най-мечтаната от всички артисти сцена – сцената на Античен театър Пловдив, ще бъде написана поредната страница от историята на състава. Поводът е непретенциозен и лишен от всякаква суета – 25 години от създаването на „Биг бенд Пловдив“.

Музикантите ще подарят на почитателите си една много красива вечер с прекрасна музика, емоционални моменти и изненади.

„Любимата пловдивска публика ще чуе отново този изключително професионален и виртуозен състав. Ще се наслади на висококачествено изпълнение, което едновременно е въздействащо и вълнуващо. Ще усети онова динамично и енергично звучене, което създава незабравима атмосфера. Ще видите как диригентът Николай Гешев ще успее да разкрие за пореден път пълния потенциал на оркестъра. А те са забележителни музиканти, които изпълняват богат и разнообразен репертоар, като успешно съчетават традиция и иновация. Очакваме ви!“, коментира заместник-кметът по култура Пламен Панов.

„Едно е сигурно – всеки, който присъства на този концерт ще изживее незабравимо музикално приключение, което ще се помни поне до следващия юбилей. Какво по-прекрасно нещо от това да слушаш на живо изпълненията на приятели – музиканти, които творят вече четвърт век и не смятат да спират! Очакваме ви на концерта, ще бъде много хубаво!“, допълва Николай Гешев.

Концертът се осъществява с подкрепата на ОФ „Пловдив 2019“, Община Пловдив и е част от проекта „Звук в Античността“.

