БЕЗПЛАТНО ЗАНАЯТЧИЙСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА В АИР „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ”-2021 отваря врати

БЕЗПЛАТНО ЗАНАЯТЧИЙСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА В АИР „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ”-2021

финансирано от Министерство на културата и организирано от Община Пловдив и Регионална занаятчийска камара – Пловдив,

посреща първата група от любознателни деца, които се записаха за обучение в различни занаяти.

УЛИЦА НА ЗАНАЯТИТЕ /ул. „Стръмна” № 1, 1А, 2 и 3/ ЗАНАЯТЧИЙСКИ ЦЕНТЪР ”БАКАЛОВА КЪЩА” /ул. Д-р „Чомаков” № 9/; РЕТРО-ФОТО /ул. „4-ти януари” № 4/ И ГАЛЕРИЯ „ЗАНАЯТИ” / ул. Д-р Вълкович №3/

За записване и информация тел 0879839577