Безплатно издаване на електронно здравно досие – отново в Асеновград

Този път екипът ще може да обслужва по 4-ма души едновременно, с цел да се избегне натрупването на опашка.

Община Асеновград и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пловдив отчитат огромен интерес към издаването на електронни здравни досиета. На последната кампания, провела се на 25-ти август, от безплатната услуга се възползваха близо 270 потребители. Чрез реализираната акция хората си спестиха пътуване до Пловдив. По този повод, екипите на пловдивската РЗИ отново ще гостуват в Асеновград – в двойно по-голям състав, в сравнение с обичайното. Едновременно, за първи път, ще могат да се обслужват по четирима души. Целта е да няма натрупване от чакащи да регистрират своето здравно електронно досие.

Услугата е напълно безплатна и от нея могат да се възползват жители и гости на общината. Няма ограничение в адресната регистрация на лицето, което ще посети мобилната приемна в Асеновград. Единственото условие е да разполага със смартфон, актуален телефонен номер и валиден e-mail. Регистрацията отнема около 2-3 минути. Електронно здравно досие ще се издава само персонално – лично, срещу удостоверяване с документ за самоличност. Екипът на РЗИ – Пловдив ще обслужва граждани в Асеновград на 23.09.25 г. (вторник) от 10:00 ч. до 17:00 ч., без прекъсване и без обедна почивка. Мобилната приемна ще бъде позиционирана в сградата на община Асеновград – на II ет. – помещението на бившата банка (от централния вход вдясно).

Facebook

Twitter



Shares