Безплатни профилактични прегледи за жителите на Добрич

Във връзка с изпълнението на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021–2025 г., Регионалната здравна инспекция – Добрич организира безплатни скринингови прегледи за населението на областта, включително жителите на Община град Добрич.

Прегледите се финансират от Министерството на здравеопазването и ще се извършват в периода от 1 октомври до 25 ноември 2025 г., след предварително записване.

За кого са предназначени прегледите:

За лица над 18 години – скрининг за диабет тип 2; За лица над 40 години – скрининг за белодробни заболявания;

За лица над 40 години – скрининг за сърдечно-съдови заболявания; За мъже над 50 години – скрининг за злокачествени новообразувания на простатата.

Прегледите се извършват независимо от здравноосигурителния статус на лицата и са напълно безплатни.

Лечебни заведения в град Добрич, в които се извършват прегледите:

1. „ДКЦ-I-ДОБРИЧ“ ООД адрес: ул. „Димитър Петков“ №3 Телефон за записване: 058 601 474 Прегледите започват на 6 октомври 2025 г. Извършват се прегледи за: -диабет тип 2 -белодробни заболявания -сърдечно-съдови заболявания -злокачествени новообразувания на простатата

2. „ДКЦ-II-ДОБРИЧ“ ЕООД адрес: бул. „25 септември“ №68 Телефон за записване: 0884 632 630 Прегледите започват на 8 октомври 2025 г. Извършват се прегледи за: -диабет тип 2 -белодробни заболявания -сърдечно-съдови заболявания -злокачествени новообразувания на простатата

3. МЦ „Вива Феникс“ ООД адрес: ул. „Независимост“ №2 Телефони за записване: 058 580 111, 058 580 222, 058 580 333 Прегледите започват на 13 октомври 2025 г. Извършват се прегледи за: -диабет тип 2 -белодробни заболявания -сърдечно-съдови заболявания

Община Добрич призовава жителите да се възползват от възможността за безплатни профилактични прегледи, които могат да помогнат за ранно откриване на рискови заболявания и подобряване на качеството на живот.

