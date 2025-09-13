Безплатни прегледи за туберкулоза в Пазарджик

„СБАЛПФЗ – д-р Н. Пенчев – Пазарджик“ обявява кампания „Седмица на отворените врати“, която ще се проведе в периода от 15 до 19 септември 2025 г. В рамките на инициативата, всеки ден от 08:00 ч. до 12:00 ч., ще се извършват безплатни скринингови прегледи за туберкулоза.

Кампанията е част от изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2021 – 2025 г.

По време на „Седмицата на отворените врати“ всеки желаещ ще може да премине скрининг за риска от туберкулоза чрез анкета и медицинска консултация. При установяване на риск, ще се извършват допълнителни прегледи и изследвания.

Инициативата цели ранно откриване и превенция на туберкулозата, като предоставя възможност за навременна диагностика и предприемане на мерки за опазване на здравето.

