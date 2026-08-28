Безплатни и анонимни тестове за ХИВ в центъра на Бургас на 31 август

Мобилна лаборатория до Часовника ще предлага изследвания и консултации, а гражданите ще могат да получат и достъп до електронното си здравно досие

Жителите и гостите на Бургас ще могат да се възползват от безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИН на 31 август. Мобилна лаборатория ще бъде разположена в градинката до Часовника от 10:00 до 13:00 часа, където желаещите ще могат да получат и консултация със специалист.

Инициативата поставя финала на Националната АНТИСПИН кампания, която тази година преминава под мотото „Лято без риск“.

Кампания за повече информираност и превенция

Основната цел на инициативата е да повиши информираността сред младите хора и рисковите групи за начините на предаване и предпазване от ХИВ и други сексуално предавани инфекции.

Акцент се поставя и върху насърчаването на отговорното сексуално поведение и възможностите за безплатно и анонимно изследване.

В Бургас тестовете и консултациите ще бъдат извършвани от специалисти на Регионалната здравна инспекция – Бургас и общинската дирекция „Здравеопазване, превенции и социални дейности“.

В инициативата ще се включат и доброволци на БМЧК – Бургас, които ще раздават информационни материали, флаери и брошури и ще популяризират използването на предпазни средства.

Министерството на здравеопазването осигурява безплатно съвременно изследване и лечение с антиретровирусни лекарства за нуждаещите се хора с ХИВ/СПИН, независимо от здравноосигурителния им статус.

Помощ за достъп до електронното здравно досие

Паралелно с АНТИСПИН кампанията на място ще бъде обособено и специално пространство, посветено на електронното здравно досие и мобилното приложение еЗдраве.

Мобилен екип от експерти на Регионалната здравна инспекция ще разяснява на гражданите как могат да използват електронните услуги. Желаещите ще могат да получат съдействие и за достъп до собственото си електронно здравно досие.

Чрез приложението еЗдраве потребителите имат персонализиран достъп до информацията, съхранявана за тях в Националната здравноинформационна система. Тя включва прегледи, направления, електронни рецепти, ваксини, резултати от лабораторни изследвания и личния здравен картон.