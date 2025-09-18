Безплатна „Зелена зона“ за старозагорци през 3-те почивни дни за Деня на Независимостта

Това е устойчива традиция за всеки празник, която позволява на старозагорци разходка в центъра на града и участие в събитията, с които се отбелязват знаменателните дати

Безплатната възможност за паркиране в границите на „Зелена зона“ в Стара Загора ще бъде в сила отново през предстоящия празничен 3-дневен уикенд по случай Деня на Независимостта на България 22-ри септември.

Това е устойчива традиция за всеки официален празник, която позволява на старозагорци да използват почивния си ден за разходка в центъра на града и за участие в събитията, с които се отбелязват знаменателните дати.

От вторник, 23-ти септември, се възобновява обичайното работно време на зоната от 8.00 до 18.00 часа в делничните дни. Община Стара Загора пожелава на гражданите весели празници и ги кани да участват в празничната програма за Деня на независимостта. От 10.00 часа в Митрополитския храм „Св. великомъченик Димитър“ ще бъде отслужен молебен от старозагорското свещеничество. След това в двора на храма ще се състои и гражданският ритуал под наслов „В памет на големите български държавници“, където ще бъдат поднесени венци и цветя.

Facebook

Twitter



Shares