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Безплатна „Синя зона“ в Плевен на 15 септември

Недялко Тенев

По повод първия учебен ден платеното паркиране няма да работи, а гражданите ще могат да оставят автомобилите си без такса

„Синя зона“ в Плевен няма да работи на 15 септември, вторник, по повод първия учебен ден. Това предвижда заповед на кмета на общината д-р Валентин Христов.

През целия ден паркирането във всички райони, обхванати от „Синя зона“, ще бъде безплатно за гражданите.

Решението е във връзка с началото на новата учебна година и очакваното засилено движение около училищата в града.

Заповедта е издадена на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредба №3 за обществения ред при използването на пътни превозни средства на територията на община Плевен.

Обичайният режим на платено паркиране ще бъде временно преустановен само за 15 септември.

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