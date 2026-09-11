Безплатен вход за ученици в музеите в Бургас на 15 септември
Регионалният исторически музей посреща първия учебен ден със специален жест към учениците и ги кани на среща с историята, природата и културното наследство
По повод 15 септември – първия учебен ден, Регионалният исторически музей в Бургас обявява свободен вход за всички ученици в четирите си експозиции.
Инициативата е възможност младите хора да отбележат началото на новата учебна година по различен начин – сред история, природа, култура и любопитни открития.
На 15 септември, вторник, учениците ще могат да посетят безплатно:
- Археологически музей – бул. „Алеко Богориди“ 21;
- Природонаучен музей – ул. „Константин Фотинов“ 30;
- Исторически музей – ул. „Лермонтов“ 31;
- Етнографски музей – ул. „Славянска“ 69.
От РИМ – Бургас посочват, че целта е празничният ден да стане още по-специален за учениците и да им предложи вдъхновяващо начало на учебната година.
Музеят отправя и пожелание към всички ученици и учители за успешна, ползотворна и изпълнена с нови знания учебна година.