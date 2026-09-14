Безплатен клуб „Информатика“ в Габрово отваря врати за ученици от 5. до 7. клас

Децата ще изучават програмиране, алгоритми и дигитални технологии, а най-успешните ще могат да получат стипендии

Ученици от 5. до 7. клас в Габрово могат да кандидатстват за участие в безплатния клуб „Информатика“, който ще започне работа през октомври 2026 г. Инициативата е насочена към деца с интерес към компютрите, програмирането, логическите задачи и информационните технологии.

Обучението ще продължи 9 месеца, като всяка седмица ще се провежда по едно занятие с продължителност два учебни часа.

От Scratch и Blockly до C++

Програмата на клуба включва основи на информатиката и алгоритмичното мислене, програмиране със Scratch, Blockly и C++, структури от данни, решаване на логически задачи и работа с файлове, облачни услуги и различни дигитални инструменти.

Специално внимание ще бъде отделено и на безопасното използване на интернет. Учениците ще разработват индивидуални и екипни проекти и ще се подготвят за участие в състезания по информатика.

Целта е децата да развият своето логическо, критическо и алгоритмично мислене, да придобият практически умения по програмиране и да се научат да работят в екип.

Само 10 места

Максималният брой участници в групата е 10, а подборът ще се извършва според реда на постъпване на заявленията до запълване на свободните места. Останалите допустими кандидати ще бъдат включени в резервен списък.

Крайният срок за кандидатстване е 25 септември 2026 г., а записването на одобрените ученици ще бъде между 28 и 30 септември.

Форма за кандидатстване за клуб „Информатика“

Занятията ще се провеждат в Габрово в извънучебно време и през ваканционни периоди. Конкретните места, дни и часове ще бъдат обявени преди началото на обучението.

Школи, състезания и възможност за стипендии

В рамките на обучението учениците ще участват и в тридневна обучителна школа за подготовка за състезания по информатика, вътрешноградско състезание и демонстрации на разработените от тях проекти.

За най-активните и успешно представящи се участници е предвидена и възможност за получаване на стипендии за високи постижения и напредък.

За децата, които не успеят да попаднат в настоящата група, ще има нови възможности. До приключването на проекта през юни 2029 г. се предвижда сформирането на още две групи за обучение.