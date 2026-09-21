Инициативата е част от Европейската седмица на спорта и включва футболни, баскетболни и волейболни игрища, тенис кортове, плувни басейни и ледена пързалка

Жителите и гостите на Варна ще могат да използват безплатно част от общинските спортни бази от 23 до 30 септември 2026 г. Инициативата на ОП „Спорт Варна“ е по повод Европейската седмица на спорта.

Безплатният достъп ще бъде в определени часови диапазони и ще обхване спортни комплекси в различни части на града.

Спортен комплекс „Младост“

Футболното игрище ще бъде достъпно безплатно от 12:00 до 17:00 часа в периода 23–25 септември и от 28 до 30 септември. Волейболното и баскетболното игрище ще могат да се използват от 08:00 до 23:00 часа през целия период от 23 до 30 септември.

На Ледената пързалка безплатните часове ще бъдат от 13:00 до 14:00 часа на 23, 24, 25, 28, 29 и 30 септември.

Спортен комплекс „Морска градина“

Футболното игрище ще бъде достъпно от 13:00 до 17:00 часа на 23–25 и 28–30 септември. Тенис игрището ще бъде безплатно от 14:00 до 17:00 часа всеки ден от 23 до 30 септември, а волейболното – от 08:00 до 00:00 часа.

Спортен комплекс „Чайка“

На 23–25 и 28–30 септември футболното игрище ще може да се използва безплатно между 13:00 и 16:00 часа. Баскетболното игрище ще бъде достъпно в същия часови диапазон през целия период от 23 до 30 септември.

Безплатно плуване

В плувен басейн „Делфини“ един коридор ще бъде предоставен за свободно ползване всеки ден от 23 до 30 септември между 12:00 и 13:00 часа.

В закрития басейн „Д-р Любен Лазаров“ към плувен комплекс „Приморски“ безплатният достъп ще бъде от 07:00 до 08:00 часа през целия период.

Спортен комплекс „Аспарухов парк“ и тенис кортове „Чайка“

Футболното игрище в „Аспарухов парк“ ще бъде достъпно безплатно от 08:00 до 16:00 часа на 23–25 и 28–30 септември. Волейболното и баскетболното игрище ще могат да се използват от 08:00 до 23:00 часа всеки ден между 23 и 30 септември.

На тенис кортове „Чайка“ два корта ще бъдат предоставени безплатно от 12:00 до 14:00 часа на 23, 24, 25, 26, 29 и 30 септември.

Инициативата дава възможност на гражданите да се включат в различни спортни активности по време на Европейската седмица на спорта и да използват общинската спортна инфраструктура без заплащане в определените часове.