Без „Синя зона“ в Плевен от днес до Нова година

Да се преустанови режимът на платено паркиране на пътни превозни средства в обособените зони за платено паркиране на територията на град Плевен в работните 22, 23, 29 и 30 декември 2025 г.

Това гласи заповед на кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов, издадена на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 31а от Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен.

Паркирането в районите „Синя зона” в Плевен в тези дни, както и в почивните 24, 25, 26, 27 и 28 декември, ще е безплатно за всички.

