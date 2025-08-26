БЕБЕ ЗОНА & KIDS ПАРК 2025 — семейният празник на лятото в Бургас

На 30 и 31 август в Експо Център „Флора“ ще се състои 8-то издание на най-обичаното регионално семейно изложение БЕБЕ ЗОНА & KIDS ПАРК 2025 — място, където играта среща знанието, а усмивките нямат край.

Посетителите ще могат да се срещнат с едни от най-добрите марки в областта на бебешките и детски стоки, здравословното хранене, козметиката и грижата за цялото семейство.

Сред изложителите са както утвърдени международни брандове, така и български компании, които предлагат качествени и иновативни решения за родители.

Събитието включва и лекционен модул, в който специалисти – акушерки, лекари и консултанти – ще представят теми, свързани с грижите за бебето, здравословното развитие на децата и предизвикателствата на родителството.

Тази година специални между лекторите ще бъдет д-р Златко Кироваков – акушер-гинеколог, една от най-обичаните акушерки – Велина Василева, началникът на отделението по детски болести към УМБАЛ БУРГАС – д-р Хрипсиме Каспарян, д-р Маргарита Димитрова – педиатър и др.

Освен това организаторите са подготвили атрактивна програма и за всички малки посетители:

• Арт работилници, където малчуганите ще творят весели и цветни шедьоври със собствените си ръце;

• Спортни състезания за деца с много движение и награди;

• Приказни кътове за снимки — спомени, които ще останат завинаги;

• Срещи с любими герои, – децата ще могат да танцуват и да се веселят със своите любими герои – Стич и Чейс от Пес Патрул, а музикалният акцент ще бъде мини концерт с участието на Веси Бонева и Явор Велчев.

• Специална зона на професиите, в която малчуганите ще могат да влязат в ролята на истински герои – полицаи и медици от Спешна помощ. Ще разберат как се залавя престъпник, както и как се спасява човешки живот. Също така ще имат възможност да се докоснат до техниката, както и автомобилите на МВР и Спешна помощ.

• Подаръци, томболи и специални инициативи за цялото семейство.

За поредна година събитието ще бъде придружено от благотворителната кампания „От мама за мама“, коиято има за цел да подпомогне семейства с малки деца в затруднено положение. обособим специален дарителски пункт.

Пунктът, където всеки от вас може да подаде ръка на самотни майки и семейства в нужда ще бъде отворен от 10:00 до 18:00 часа и в двата дни на събитието.

До момента инициативата е помогнала на над 200 семейства в неравностойно положение в Бургаска област.

Какви могат да бъдат даренията:

• Подходящи неща за деца от 0 до 15 години;

• Храни и козметика – в срок и с ненарушена опаковка;

• Дрехи и обувки – чисти, запазени и без дефекти;

• Колички, кошари, играчки, уреди и др. – здрави и напълно годни за ползване;

• Помощ ученици – раници, дрехи, ученически пособия и др.

Дарението Ви може да промени нечий ден или детство.

Не пропускайте най-цветното семейно събитие Бебе Зона & Kids Park!

Вход: СВОБОДЕН

