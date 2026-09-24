BeActive в Разград: Дами тренираха Табата сред руините на древния Абритус

Движение, спорт и здравословни навици събраха представители на Областна администрация – Разград в древния римски град по повод Европейската седмица на спорта

Движение, спорт и здравословни навици събраха дамите от Областна администрация – Разград в древния римски град Абритус. Инициативата е част от проявите по повод Европейската седмица на спорта, провеждани под мотото BeActive.

На фона на археологическия пейзаж участничките се включиха в динамична тренировка Табата, водена от треньора Хафизе Басри.

С музика и много енергия дамите изпълниха серия от упражнения за основните мускулни групи и поддържане на добра физическа форма. За тренировката бяха осигурени малки тежести и спортни постелки.

Послание за повече движение в ежедневието

По време на заниманието Хафизе Басри демонстрира основни движения и упражнения, подходящи за поддържане на активен начин на живот. Акцентът беше поставен върху редовната физическа активност като начин за противодействие на заседналото ежедневие и за поддържане на добро физическо и психическо състояние.

„Нека намираме време за себе си, за движение и за здравето си. Ежедневието ни често е забързано и изпълнено с ангажименти, но дори малко повече активност може да ни помогне да се чувстваме по-добре и по-енергични“, заяви областният управител Айлин Башева.

В знак на благодарност за активното участие в инициативата Хафизе Басри получи грамота от Областна администрация – Разград.

След тренировката за участничките бяха осигурени подбрани здравословни храни и напитки.

BeActive продължава с масова тренировка в Разград

Инициативата BeActive продължава и в петък. От 17:00 до 19:00 часа пред Пантеона в Градския парк в Разград ще се проведе масова тренировка на открито.

Областният управител Айлин Башева отправи покана към всички желаещи да се присъединят към инициативата и да станат част от движението за по-активен начин на живот.