БЧК – Велико Търново стартира раздаването на хранителни и хигиенни продукти

От 13 октомври 2025 г. Български червен кръст – Велико Търново стартира поетапно раздаването на хранителни и хигиенни продукти в изпълнение на първи транш на Програмата за „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027 г. – операция „Подкрепа“, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

В област Велико Търново ще бъдат подпомогнати 14 270 лица.

Пакетите са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“, и включват следните категории:

Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2024 г./2025 г.); Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. август 2025 г.; Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от Закона за хората с увреждания към м. август 2025 г.; Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8 д от ЗСПД към м. август 2025 г.; Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето към м. август 2025 г.;. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства към м. август 2025 г.; Лица или семейства с ниски доходи, получили за сезон 2024/2025 г. отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление поради надвишен диференциран доход или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

На едночленни и двучленни семейства ще се раздават по 1 хигиенен пакет, който съдържа 9 вида продукти от първа необходимост – тоалетен сапун, препарат за под, препарат за съдове, тоалетна хартия, шампоан, паста за зъби, перилен препарат, четка за зъби и дамски превръзки по 1бр. и 2 вида хранителни продукта – спагети и захар по 1бр.

На тричленни семейства и семейства с повече членове ще се раздават по 2 хигиенни пакета, които ще съдържат тоалетен сапун -3бр., препарат за под – 3бр., препарат за съдове – 3бр., тоалетна хартия – 4бр., шампоан – 4бр., паста за зъби – 3бр., перилен препарат – 3бр., четка за зъби – 3бр.и дамски превръзки – по списък и 2 вида хранителни продукта – спагети – 3бр. и захар – 3бр. Така ще се задоволят по-пълноценно потребностите на многочленните семейства от повече храна.

ЗА ГРАД СВИЩОВ: раздаването ще започне на 20 октомври в пункта на адрес Студентски град, блок № 8. Пункта ще работи всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч.

Раздаването на продуктите за община Свищов ще продължи до 21 ноември 2025 год.

Лицата, които не могат лично да получат хранителните продукти, могат да попълнят пълномощно по образец, което могат да вземат в пункта за раздаване, с което да упълномощят друго лице да получи продуктите.

