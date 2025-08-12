Баслкански музикален фестивал в Банско – духът на балканите под открито небе
На 15 и 16 август, площад „Никола Вапцаров“ в Банско отново ще се превърне в сцена на културно обединение и музикално вдъхновение.
В рамките на Балканския музикален фестивал ще звучат ритмите на четири балкански държави, представени от водещи изпълнители от региона.
На 15 август на сцената ще се изявят:
Aneta Micevska & Molika – популярни македонски изпълнители, които ще представят автентичната музика на Северна Македония;
Giorgos Ioannou и бенд – гръцка формация, чиято музика носи страстта, енергията и колорита на южната ни съседка.
На 16 август публиката ще има възможност да чуе:
Dia – българската изпълнителка, известна със своята харизма и емоционални изпълнения;
Natasa Djordjevic – една от звездите на сръбската музикална сцена, която ще завладее публиката със своите хитове.
Концертите ще започват в 20:00 ч. и ще се проведат под открито небе на централния площад в града. Вход свободен.
Община Банско кани всички жители и гости да станат част от това двудневно културно събитие, което обединява балканските народи чрез музика, емоция и споделени традиции.
Заповядайте в Банско – там, където Балканите пеят заедно!