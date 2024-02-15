Баскетболен регионален лагер за момичета U14 ще се проведе в Бургас

Бургас ще е домакин на регионален лагер за момичета, родени през 2010 г.

Събитието е за баскетболистки от зони Загоре и Родопи и ще се проведе в периода 16-17.02.2024 г.

Покани за кампа получиха следните баскетболистки:

Стефани Пенева – Черноморец

Хава Хюсеин – Черноморец

Вероника Калчева – Черноморец 2014

Таня Желева – Черноморец 2014

Ралица Крушкова – Берое Стара Загора

Виктория Павлова – Берое Стара Загора

Евгения Иванова – Берое Стара Загора

Пресияна Желязкова – Берое Стара Загора

Бояна Иванова – Берое Стара Загора

Лина Иванова – Берое Стара Загора

Яна Петковa – Берое Стара Загора

Петя Неделчевa – Берое Стара Загора

Десислава Ангелова – Берое Стара Загора

Магдалена Иванова – Берое Стара Загора

Рая Ралева – Вихър

Мелек Йълмаз – Вихър

Джейда Али – Вихър

Иваниела Динева – Ямбол

Никол Димитрова – Сливен

Треньори по време на лагера ще са Христиана Златкова (Търговище), Силвия Колева (Черномрец, Бургас), Нина Николова (Черноморец), Кристияна Върбанова (Черноморец), Жанета Костова (Черноморец 2014), Зорница Костова (Черноморец 2014), Антония Абаджиева (Берое Стара Загора), Дечо Коешинов ( Вихър, Айтос), Димитър Пеев (Сливен) и Ивайло Христов (Сливен).

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