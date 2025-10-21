вторник, октомври 21, 2025
Последни:
Региона

Банско – Сцена на приятелството и традициите

Редактор

През изминалия уикенд в Народно читалище „Никола Вапцаров-1894“ – гр. Банско се проведе второто издание на Фолклорния фестивал на сръбско-българското приятелство и Първият Балкански фолклорен фестивал на ветерани – „Фолклорна прегръдка“.

Събитието събра на една сцена над десет фолклорни групи от Сърбия и България с повече от 200 участници, които представиха богатството на балканските традиции, песни и танци.

Фестивалът се превърна в истински празник на културното наследство и приятелството между народите, като донесе много емоции, аплодисменти и незабравими спомени.

„Фолклорна прегръдка“ утвърди Банско като място, където традициите се съхраняват и предават с любов, а фолклорът остава живата връзка между поколенията и държавите на Балканите.

Интересно от мрежата

Вижте още

Фолклорният събор „Ценово пее и танцува“събра над 800 изпълнители и гости от цяла България

Редактор

Габрово е домакин на Националната купа по карате 2025

Редактор

Безплатен транспорт и временни ограничения в движението на 30 август за тържествата на Шипка

Редактор

Pin It on Pinterest