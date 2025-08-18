Банско събра Балканите на една сцена – завърши балканският фестивал

Площад „Никола Вапцаров“ в Банско отново се превърна в сцена, която обединява култури, езици и ритми. Завърши Балканският фестивал – едно музикално събитие, което през изминалия уикенд събра в сърцето на Пирин блясъка и енергията на Балканите.

На сцената се изявиха обичани артисти от България, Сърбия, Северна Македония и Гърция, които изпълниха площада с гласове, емоции и танци до късно вечерта.

Aneta Micevska & „Molika“ и харизматичният Giorgos Ioannou пренесоха публиката през македонски и гръцки, мелодии с неподправен балкански заряд.

В следващата фестивална вечер, на сцената излязоха сръбската звезда Natasa Djordjevic, която разпали публиката с мощните си балкански ритми, а българската изпълнителка Dia създаде истинска връзка с хората пред сцената, карайки ги да пеят в един глас.

Фестивалът се превърна не просто в концертна програма, а в преживяване, което обедини поколения – от малките, които танцуваха с вдигнати ръце, до по-възрастните, които припяваха вечните хитове с усмивка и носталгия. Банско доказа, че е сцена не само за джаз и класика, но и за живата, пулсираща енергия на Балканите.

С това събитие община Банско продължава да утвърждава града като целогодишна културна дестинация, в която има място за всеки – независимо от възраст, музикален вкус или националност.

А музикалното лято в Банско продължава – следващият уикенд ще бъде посветен на златната българска поп и естрада. Очакват ни още вечери под звездите, изпълнени с обичани гласове и незабравими мелодии.

