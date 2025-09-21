Банско с две акции за кампанията „Да изчистим България“ 2025

Община Банско се включи с две акции в рамките на кампанията „Да изчистим България“ 2025.

Работници и служители на общинско предприятие „Благоустрояване“, подпомогнати от специализирана техника, съумяха да елиминират нерегламентирано сметище/натрупани смесени битови отпадъци в близост до околовръстното шосе на курортния град. Събраните близо 15 000 кг вече са депонирани съгласно екологичните изисквания.

Паралелно с това, пункт за събиране на текстилни отпадъци бе поставен на входа на Градския парк. Жителите и гостите на града имаха възможност да се освободят от излишните си облекла, домашен текстил и обувки, които след това отново да послужат за производство на текстил, за повторна употреба или за рециклиране съобразно съвременните екологични норми.

В рамките на съвместната акция с фирмата за събиране, сортиране и рециклиране TEXCYCLE, бяха събрани близо 500 кг непотребен текстил, който съгласно еко калкулатора, изработен от TEXCYCLE, се равнява на близо 8 500 кг спестени въглеродни емисии, 202 кг спестена пластмаса, влагана при производството на нови дрехи и обувки или на 8 000 кв. м освободена обработваема земя, достатъчна за производството на 1 000 кг домати.

На желаещите да се включат в почистването, бяха предоставени чували и ръкавици. А за тези, които не са успели да се включат в кампанията, напомняме, че на територията на гр. Банско контейнери на TEXCYCLE са поставени на две точки – ул. „Иконом Чучулайн“ и ул. „Цар Симеон“ в района на Градския парк. В гр. Добринище също има поставен контейнер за текстилни отпадъци в района на кметството.

Община Банско и TEXCYCLE благодарят на всички, които отделиха от своето свободно време, за да бъдат полезни за себе си, обществото и природата!

