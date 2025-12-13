БАНСКО ОТКРИ ЗИМЕН СЕЗОН 2025/2026

С празнична програма и много настроение Банско официално даде начало на зимния туристически сезон 2025/2026. Градът и планината събраха гости и любители на зимните спортове, които се включиха в празничните събития.

Откриването в планината премина под знака на спорта и емоциите, като на пистите се събраха както утвърдени имена от света на ските – Марк Жирардели и Джорджо Рока, така и възпитаници на местните ски школи. Празничната атмосфера беше допълнена от атрактивни игри и състезателни предизвикателства, които привлякоха интереса на многобройната публика.

В рамките на среща с медиите кметът на община Банско Стойчо Баненски подчерта готовността на курорта да посрещне сезона с подобрена инфраструктура, добра организация и пълна координация между институциите и туристическия бранш.

Откриването продължи в центъра на града, където по традиция гостите и жителите на града бяха посрещнати с празничната програма, включваща традиционни бански ястия и фолклорни изпълнения.

Официални гости на събитието бяха господин Павлин Петров – заместник – министър на туризма, госпожа Мая Христоскова – изпълнителен директор на ,,Юлен“ АД, Кирил Вълчев – генерален директор на БТА, професор Николай Изов – помощник ректор на НСА и легендарните Джорджо Рока и Марк Жирардели.

Сезон 2025/2026 започва с оптимизъм и очаквания за силна зима и много емоции в Банско.

Facebook

Twitter



Shares