Банско Опера Фест 2025

Банско отново ще се превърне в сцена на изящество, емоция и културна класа с XVI-то издание на Банско Опера Фест – едно от най-очакваните летни събития в България.

В последния уикенд на август, от 28 до 30 август, под звездите на Пирин, площад „Никола Вапцаров“ ще се изпълни с музика, театър и международно признати гласове. Програмата предлага три вечери, в които изкуството оживява пред очите на публиката, на фона на магичната атмосфера на Банско.

Програма:

28 август (четвъртък), 20:30 ч. – „Аладин“, мюзикъл за малки и големи – феерия от музика, светлина и вълшебство.

29 август (петък), 20:30 ч. – „Риголето“ от Джузепе Верди – класическият шедьовър, който вълнува поколения.

30 август (събота), 20:30 ч. – Гала вечер със специалното участие на звездния италиански тенор Уго Таркуини – едно незабравимо преживяване за ценителите на оперното изкуство.

Всички спектакли са свободен вход и се провеждат под открито небе – в сърцето на Банско, на площад „Никола Вапцаров“.

За първи път, през трите дни на фестивала, ще има съпътстващи оперни изпълнения пред Туристически информационен център и на площад „24 май“.

Банско Опера Фест 2025 обещава да бъде кулминацията на лятото – събитие, което съчетава елегантност, традиция и магия, и превръща града в културна столица на Пирин.

