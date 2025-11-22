Банско кипи от емоции и събития

Въпреки проливните дъждове от последните няколко дни, духът на Банско остава силен и изпълнен с енергия.

Днес в ПГ „Алеко Константинов“ официално бе открита новата спортна зала, създадена за практикуване на йога, пилатес и бразилско жиу-жицу. Пространството е напълно обновено и предоставя отлични условия за спорт, развитие и здравословен начин на живот за всички в Банско.

Днешният ден отбеляза и финала на първото издание на форума „Творческо Банско“ – ново културно събитие, което събра вдъхновяващо общество от творци и хора на изкуството. Всички участници доказаха, че Банско е дом на таланта, културата и свободния творчески дух.

Междувременно Банско Филм Фест продължава да привлича гости и почитатели с най-добрите световни филми, тематични изложби и вдъхновяващи презентации, посветени на планинското и приключенско кино. Очакват ви още емоции, срещи и незабравими прожекции!

Банско живее, създава и вдъхновява.

