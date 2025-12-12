БАНСКО Е ДОМАКИН НА СИМПОЗИУМЪТ „РАБОТНА ГРУПА ПО РАК НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА НА БАЛКАНСКИЯ И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН“

Банско беше избран за домакин на втория симпозиум на Balkan & Black Sea Thyroid Cancer Working Group (BBC) през 2025 г. Събитието се провежда в периода 11–13 декември 2025 г. в Туристическия информационен център – Банско.



Повече от 70 утвърдени лектори – онколози, хирурзи, специалисти по ядрена медицина, патолози и ендокринолози от Турция, България, Гърция, Румъния, Хърватия, Босна и Херцеговина, Грузия, Северна Македония и Украйна – обсъдиха съвременните тенденции в диагностиката и лечението на различни видове карцином на щитовидната жлеза, както и на редки тумори в областта на шията.



Симпозиумът беше открит от кмета на община Банско, господин Стойчо Баненски, проф. Румен Пандев – водещ специалист с дългогодишен опит и значим принос в областта на ендокринната хирургия, както и проф. Никола Владов – председател на Българското хирургическо дружество (БХД) и началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология към Военномедицинска академия (ВМА). Проф. Владов е носител на редица отличия, отличаващи високите му професионални постижения като част от екипа на ВМА.



В своето приветствие кметът Баненски поздрави участниците и подчерта значението на превенцията и здравословния начин на живот:

„Превенцията и грижата за здравето започват с баланс, активен отдих и време, прекарано в природата. Банско и Пирин предлагат именно такива условия – пространство за релакс, възстановяване и презареждане.”

Facebook

Twitter



Shares