Банско джаз академия завърши със забележителен концерт и награди

АЛЕКСАНДРА ПОЛЕЖАНОВА Е НОСИТЕЛ НА НОВОУЧРЕДЕНИЯ ПРИЗ НА КМЕТА НА БАНСКО

В истински празник се превърна финалният концерт на участниците в Банско джаз академията. Те показаха какво са научили и представиха нови пиеси в комбинация между музиканти от различните формации. Двама от менторите в академията, истински джаз мисионери – Михаил Йосифов и Велислав Стоянов, свириха заедно със студентите в специално сформирания бенд на Банско джаз академия. Програмата на бенда беше изцяло от творби на български композитори – от Милчо Левиев, през Александър Бръзицов до Ангел Заберски. Пев(и)ците от джаз академията имаха уникалния шанс да пеят с биг бенд знакови песни като „Откритие“, „Летен дъжд“, „Една девойка ме попита“. Финалът беше за „Казано честно, всичко ми е наред“ в аранжимент на Мишо Йосифов, за която на сцената излязоха всички заедно. Това беше концерт, който дълго ще се помни.

Публика имаше навсякъде – не само по пейките пред сцената, но и на тревата, на поляните, на одеяла и люлки, ръкопляскаха много и от сърце и бяха толкова настоятелни, че последната пиеса беше повторена.

Концертът започна с обръщение от страна на Илияна Иванова, директор на Банско джаз фестивал и Марина Василева от Брас асоциация, които организират тази година Банско джаз академията. Бяха връчени дипломи и специални награди. Пианистът Борис Петков е избран от Илияна Щерева да свири на голямата сцена на фестивала догодина. Александра Полежанова пък получи новоучредената награда на кмета на Банско. Ghosted получиха две отличия – сцена и техническо обезпечаване за тяхно събитие от/в клуб Singles и запис, микс и мастериране на пиеса от ANP Music Production (тук заедно със Straight Ahead Quintet). J City Ensemble също бяха отличени – и с покана за участие в New Kids from the Block, осигурена от фондация „Арт бюро“, а Вили Стоянов ще участва в следващия им запис, а друг от менторите в Банско джаз академията, Милен Кукошаров избра да напише пиеса специално за Uke Duo, които ще получат цялостно съдействие за следващия си албум от Jazz FM.

