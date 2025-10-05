БАНСКО ЧЕСТВА 113 ГОДИНИ СВОБОДА

Под празничния звън на вековните камбани започна Деня на Банско. С Тържествена Света Литургия, отслужена от Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим и храмовото духовенство към църква „Света Троица“, започнаха рано утринните чествания за 5 октомври. На службата присъстваха кметът на община Банско Стойчо Баненски, депутатът Иван Герчев, председателят на Общинския съвет Димитър Русков и общински съветници, представителите на ръководството на община Разлог, музейни и читалищни дейци, учители, ученици, общественици, граждани и гости на града.

След богослужението бяха поднесени венци и цветя на паметника на Пейо Яворов в двора на храма, както и пред всички паметници и паметни плочи в града. Учениците от НУ „Свети Паисий Хилендарски“ положиха венец пред паметника на техния патрон.

Шествието продължи по централните улици до паметника „Банско помни героите“, където се проведе тържествено възпоменание — кулминационната част от седмичната програма по случай 5 октомври. С венци, букети и реч на кмета Стойчо Баненски бяха почетени героите, дали живота си за свободата. Ученици от учебните заведения пуснаха бели, зелени и червени балони, символизиращи свободата.

В края на възпоменанието беше прочетен поздравителен адрес от Президента на Република България – Румен Радев. Поздравителни адреси за Деня на града бяха получени и от г-жа Наталия Киселова – председател на 51-то Народно Събрание на Република България, г-н Иван Иванов – министър на регионалното развитие и благоустройството, г-н Георги Динев – областен управител на област Благоевград, Национално сдружение на общините в Република България, Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към Министерството на образованието и науката, адв. Иван Димитров – председател на общински съвет Разлог, Консулство на Република Сърбия в Република България, Сдружение на югозападните общини, Асоциация на българските градове и региони, г-жа Магдалена Коцакова – управител на многопрофилнаболница за активно лечение „Доктор Асен Велев“, г-н Венцислав Венев – председател на Български туристически съюз и проф. Красимир Петков – ректор на Национална Спортна академия.

Празничните събития от цялата седмица и от самия ден завършиха с грандиозен концерт-спектакъл „…И за свобода“ на Ансамбъл „Пирин“, със специалното участие на „Бански старчета“ в НЧ „Никола Вапцаров“.

